Bushiroad e Eighting revelam jogo de luta Hunter x Hunter

Estrada florestal Mais detalhes serão revelados em 6 de janeiro

Imagem via Amazon.co.jp © Yoshihiro Togashi, Shueisha

o Salte Vista O evento ’24 no sábado revelou que Estrada florestal E o oitavo ( Duelo DNF ) Eles estão desenvolvendo um jogo de luta baseado em Yoshihiro Togashi de Caçador x Caçador Mangá. Estrada florestal A empresa revelará mais detalhes sobre o jogo em entrevista coletiva no dia 6 de janeiro.

Togashi lançou o mangá em Shweisha de Shonen Jump Semanal Revista em 1998. O mangá inspirou duas séries de anime para televisão, dois filmes de anime, vários títulos de vídeos originais de anime e várias peças de teatro. Shweisha O 37º volume coletado do mangá, o primeiro volume do mangá em quatro anos, foi publicado em novembro de 2022. Mídia VIZ O trigésimo sétimo volume foi lançado em inglês em 3 de outubro.

Togashi abrir Em março foi concluído o capítulo 401 da série, embora não tenha sido confirmado quando a série retornaria à serialização.

O mangá foi descontinuado em janeiro devido a problemas de saúde do autor. Shweisha Ela afirmou na época que consultou Togashi, e decidiu que o mangá não deveria seguir o formato serializado semanalmente a partir de agora. O departamento editorial acrescentou que assim que forem conhecidos os detalhes concretos do retorno do mangá e como o mangá será serializado no futuro, os detalhes serão revelados na revista.

fonte: Jogador