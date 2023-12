Howard Zucker testemunhará perante a Câmara dos Representantes sobre a resposta de Nova York ao coronavírus

Notícias

Como czar da saúde do ex-governador Cuomo, Zucker foi responsável pela ordem de março de 2020 que forçou os lares de idosos do Empire State a aceitar residentes positivos para coronavírus que retornassem dos hospitais.

O ex-comissário estadual de saúde Howard Zucker irá ao Congresso na próxima semana para responder a perguntas sobre a resposta desastrosa do estado à pandemia do coronavírus.

Zucker se sentará na segunda-feira para uma entrevista a portas fechadas e gravada com membros do Subcomitê Selecionado da Câmara sobre a Pandemia do Coronavírus.

Como ex-czar da saúde do governador Andrew Cuomo, Zucker foi responsável pela ordem de março de 2020 que forçou os lares de idosos do Empire State a aceitar residentes positivos para coronavírus que retornassem dos hospitais.

Zucker também proibiu os lares de idosos de testar o vírus nos residentes que retornavam.

O vírus tem sido particularmente mortal para os adultos mais velhos, podendo matar mais 1.000 pessoas em lares de idosos, de acordo com uma análise do Empire Center, um think tank de tendência conservadora.

O ex-czar da saúde de Nova York, Howard Zucker, enfrentará perguntas do Congresso na próxima semana

“Howard Zucker teve um papel na elaboração dessa política para o governador Cuomo”, disse a deputada republicana de Staten Island, Nicole Malliotakis, a única nova-iorquina no comitê. “Queremos saber o que ele sabia sobre o que levou a isso [order] E por que – quando eles tinham opções alternativas como o navio Comfort da Marinha dos EUA e o Centro Psiquiátrico de South Beach em Staten Island – eles continuaram a exigir que essas casas de repouso acolhessem pacientes de Covid?

“Gostaria de saber qual é a diferença na compensação entre indivíduos que são colocados em hospitais e lares de idosos”, continuou Malliotakis. “Essa decisão financeira teve algum papel?”

Zucker não enfrentou consequências reais pela decisão desastrosa de janeiro Ele foi nomeado Vice-diretor de saúde global do CDC na administração Biden.

O coronavírus foi especialmente devastador para os idosos. PA

Howard Zucker foi responsável pela ordem estadual que enviou pacientes da Covid para lares de idosos Annie Wermiel/New York Post

“Se o Dr. Zucker finalmente quiser dizer a verdade sobre seu envolvimento nesta missão imprudente, receberíamos sua aparição, mas infelizmente ele nunca foi transparente ou honesto no passado, então isso pode ser uma perda de tempo”, Janice Dean disse. , meteorologista da Fox News e defensor das vítimas do coronavírus. Ele acrescentou: “Rezo a Deus para que sua consciência seja melhor que a dele e que ele esteja pronto para dizer toda a verdade e nada além da verdade. Nossas famílias merecem isso”.

Zucker se recusou a comentar.

