Apple resolve ação coletiva de Compartilhamento Familiar por US$ 25 milhões

Se você usou o recurso da Apple com pelo menos mais uma pessoa e comprou uma assinatura do aplicativo na App Store entre 2015 e 2019, poderá obter um acordo de até US$ 50 da empresa. MacRumores A Apple pagará US$ 25 milhões para resolver uma ação coletiva que acusa a gigante da tecnologia de enganar os clientes sobre o Family Sharing.

Este recurso permite que até seis membros da família compartilhem assinaturas de aplicativos entre si, mas permite que desenvolvedores individuais impeçam que as pessoas compartilhem uma única assinatura, se desejarem. o , lançado em 2019, acusa a Apple de não ser transparente sobre o assunto e de enganar os clientes, fazendo-os acreditar que podem compartilhar uma assinatura para cada aplicativo disponível na App Store. “[The] O processo afirma que “a grande maioria dos aplicativos baseados em assinatura” oferece suporte ao compartilhamento familiar.

Também alega que a Apple colocou anúncios nas páginas iniciais de alguns aplicativos baseados em assinatura que não suportam o Compartilhamento Familiar. Isso fez com que “milhões de clientes” baixassem aplicativos baseados em assinatura pensando que seriam capazes de acessá-los com sua assinatura do Family Sharing, diz ela, citando o YouTube Red e um jogo de quebra-cabeça chamado Brainwell como exemplos de aplicativos que não suportam compartilhando seus arquivos privados. Assinaturas com familiares.

A Apple tem Ele negou qualquer irregularidade e concordou em resolver o caso apenas para evitar os custos potenciais associados a um julgamento com júri. A empresa não respondeu a um pedido de comentário do Engadget.