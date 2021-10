Bubba Wallace vence Talladega, torna-se o segundo piloto negro a vencer uma corrida da NASCAR Cup

Tladega, Alaa – Bubba Wallace Ele se tornou apenas o segundo piloto negro a vencer no nível mais alto da NASCAR Cup Series quando a chuva interrompeu a corrida de segunda-feira no Talladega Superspeedway.

Wallace passou por um acidente e entrou na frente do campo cinco voltas antes da segunda chuva parar para a corrida. A NASCAR tentou secar a pista por cerca de 45 minutos, mas cancelou as coisas quando o pôr do sol se aproximou e a chuva não deu sinais de que iria parar.

Wallace estava esperando no topo de sua plataforma e, de brincadeira, comemorou com sua equipe quando a corrida foi anunciada. Ele está em sua primeira temporada dirigindo um carro de corrida 23XI, uma equipe que ele possui Denny Hamlin e Michael Jordan.

Estatísticas e informações da ESPN

Wallace desatou a chorar depois de retornar ao seu Toyota 23 estacionado. O número do carro foi escolhido pelo coproprietário Jordan, que usou 23 na NBA.

“Isto é para todas as crianças que desejam ter uma chance e tudo o que desejam alcançar, para serem as melhores no que desejam fazer”, disse Wallace, sufocando as lágrimas. “Você vai passar por muitos touros —. Mas você sempre tem que seguir seu caminho e não deixar que o absurdo te atinja.

“Fique forte. Fique humilde. Fique com fome. Já passei muitas vezes quando queria desistir.”

Wallace é o primeiro piloto negro a vencer o nível Elite Cup na NASCAR desde então Wendell Scott Em 1963 – uma corrida em que sua vitória não foi declarada por vários meses. A NASCAR finalmente deu à família Scott o troféu daquela corrida há dois meses.

Bill Lister, um piloto negro que correu esporadicamente na NASCAR de 1999 até a Série Xfinity começando esta temporada, parabenizou Wallace.

“Finalmente, é oficial, você conseguiu!” Espalhar. “Tão orgulhoso de você e do que conquistou. Sua vitória moveu a agulha do @NASCAR em tantas frentes. Fico feliz por ter sido uma testemunha.”

Bubba Wallace se tornou o primeiro piloto negro a vencer uma corrida da NASCAR Cup desde Wendell Scott em 1963, depois que a chuva caiu antes da corrida da Copa em Talladega na segunda-feira. Adam Hagee – USA TODAY Sports

Em junho de 2020 em Talladega, a NASCAR descobriu um laço no estande da garagem dedicado a Wallace. A descoberta veio apenas uma semana depois que a NASCAR proibiu a bandeira dos confederados em seus eventos a pedido de Wallace.

O FBI investigou e descobriu que o laço estava amarrado no final do puxão da porta da garagem e estava lá há vários meses, o que significa que Wallace não foi vítima de um crime de ódio. Toda a indústria se reuniu em torno dele, porém, e se solidarizou com Wallace em seu carro na frente do grid antes da corrida.

Proibições de bandeiras têm sido um problema em Talladega, onde um comboio de veículos pulou para cima e para baixo na Speedway Boulevard fora da entrada principal em todas as quatro corridas, desde que a NASCAR disse que não permitiria o símbolo dentro de suas pistas. O comboio voltou neste fim de semana e incluiu um carro rebocando um trailer contendo um canhão da época da Guerra Civil.

Wallace descreveu o incidente de difteria como um ponto baixo em sua vida. Ele sofreu ataques cibernéticos no ano passado, que incluíram até um tweet do então presidente Donald Trump acusando falsamente Wallace de fazer o laço.

Wallace nunca viu o laço e só foi informado pelo presidente da NASCAR, Steve Phelps, depois que o FBI ligou para investigar. Ele disse que nunca pensou sobre a importância de vencer sua primeira corrida da Copa da carreira na mesma pista em seu Alabama natal; Nasceu em Mobile.

Ele disse: “Quando você diz assim, obviamente traz muita emoção e muita alegria para minha família, fãs e amigos. É simplesmente incrível.”

Wallace foi para uma pista de vitória improvisada dentro de um estande de garagem vazio para comemorar com sua equipe 23XI Racing. A organização foi formada há um ano e Wallace foi sua peça central com base em todas as empresas que entraram na NASCAR para apoiar Wallace e seus esforços de justiça social.

23XI vai se expandir para dois carros na próxima temporada com o ex-campeão da série Kurt Busch Junte-se ao time.

A vitória de Wallace foi sua primeira em 142 partidas na Copa da carreira, embora ele tivesse seis vitórias na Truck Series de 2013 a 2015.

Nenhum piloto do playoff ganhou uma corrida em Talladega neste fim de semana, e apenas Hamlin já está na terceira rodada de qualificação para os playoffs da próxima semana em Charlotte, Carolina do Norte.

Hamlin, três vezes vencedor do Daytona 500, comemorou com Wallace depois de terminar em sétimo.

“É mais emocionante porque sei como é difícil”, disse Hamlin. “Ainda estamos nos estágios iniciais de nossa equipe. Ainda estamos crescendo. Temos grandes coisas no horizonte. É simplesmente ótimo moral para todos.”

Brad Kiselowski Ele terminou em segundo e foi seguido por seu companheiro de equipe Penske Joey logano Em um par de Fords. Bosch terminou em quarto em um Chevrolet.

Kevin HarvickE Christopher BellE Alex Bowman E William Byron Siga para Charlotte sob risco de desqualificação.

a seguir

A corrida final da segunda fase de qualificação será no Roval em Charlotte Motor Speedway. A pista de estrada híbrida / oval é onde o Campo 12 será cortado para Oito. Chase Elliot Ele é um vencedor duas vezes da corrida de defesa em Roval. Sua vitória em outubro passado foi a primeira de suas três vitórias nas últimas cinco corridas que levaram Elliott à sua primeira Copa.