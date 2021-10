As pickups começam com Damien Williams, Darnell Money e mais – The Athletic

Duas novas adições à peça de renúncia do futebol de fantasia! Primeiro, incluirei líderes em arenas aéreas não realizadas (arenas aéreas menos as arenas receptoras). Esta é uma ótima maneira de direcionar as baixas de compra e iniciar os WR3 / 4s que tiveram uma grande espera. por exemplo, Defonta Smith Ele estava entre os cinco primeiros antes de sua grande quarta semana (e ainda está entre os cinco primeiros mesmo depois!). Em segundo lugar, incluo opções de transmissão de DST com uma semana de antecedência. Dessa forma, você pode planejar com antecedência.

🚨 cabeças

Os jogadores devem ser menos de 60% listados nas listagens do Yahoo.

Listado em ordem de preferência

Sim, não incluo valores ou percentuais FAB propositalmente … por quê?

É sempre relativo, como se você perder seu RB1 devido a uma lesão e houver um backup claro, será mais agressivo

A agressividade também varia de acordo com a liga, além disso, se você disser 60% ou $ 40, isso também é relativo porque a porcentagem pode ser muito grande, dependendo de quanto resta do orçamento da FAB, e os dólares podem ser muito grandes do seu orçamento para deixar espaço de manobra suficiente para o resto The Road.

Os streams QB e TE são agrupados – sua classificação pode mudar um pouco assim que as previsões / classificações forem ativadas.

“Eu tentei dizer a você ‘Eles são jogadores que foram mencionados algumas vezes, não há muito a acrescentar e eles são classificados antes de todos os outros, a menos que especificado (relacionado a lesões, etc.)

Relatório de preocupação de mais patos (1-5) = mais preocupação (woo-hoo!)

quarto traseiro

Lamar Jackson, BAL 🦆🥚 Sem olhar, adivinhe quantos jogos Jackson jogou com mais de 2 touchdowns no ano passado. Eram nove.