Bruce Willis sempre será lembrado como um superastro.

30 de maio de 2023 | 3:16 da manhã

Arnold Schwarzenegger falou sobre seu amigo de longa data Bruce Willis depois que o ator se aposentou recentemente da atuação.

Getty Images

Arnold Schwarzenegger compartilhou algumas palavras sinceras sobre o amigo de longa data Bruce Willis depois que o ator se aposentou recentemente da atuação.

A família do astro de “Die Hard” e “The Sixth Sense”, de 68 anos, disse no ano passado que ele estava “se afastando” de sua carreira cinematográfica de décadas depois de ser diagnosticado com afasia.

A afasia é uma condição que pode afetar a capacidade de uma pessoa de falar, escrever e compreender a linguagem, com tratamento que inclui terapias de fala e linguagem, de acordo com clínica Mayo.

Sua família anunciou em fevereiro de 2023 que sua condição havia piorado e ele havia sido diagnosticado com demência frontotemporal.





A estrela de 68 anos se aposentou da atuação após ser diagnosticada com afasia. Instagram/demimoore

Conversando com CinemaBlendName Sobre sua nova série da Netflix, “FUBAR”, Schwarzenegger chamou Willis de “um cara legal”.

“Acho ótimo”, disse o jogador de 75 anos. “Ele sempre foi, por anos e anos, uma grande, grande estrela. E acho que ele sempre será lembrado como uma grande, grande estrela.”

“E um bom homem. Eu entendo que, devido às suas condições de saúde, ele teria que se aposentar. Mas, de um modo geral, você sabe, nunca nos aposentamos.”





As duas lendas do cinema se conheceram anos atrás e ficaram noivos no Planet Hollywood em 1991. Getty Images





Schwarzenegger descreveu seu amigo como um “cara legal” que “sempre será lembrado como uma grande estrela”. Alberto E Rodrigues

As duas lendas do cinema se conheceram anos atrás e ficaram noivos no Planet Hollywood em 1991.

Em 2010, a dupla estrelou lado a lado no filme de sucesso, Os Mercenários.

A família Willis escreveu uma nota sincera aos fãs em fevereiro de 2022, anunciando que a condição do ator “afetou suas habilidades cognitivas” – forçando-o a parar de atuar.





A família de Willis anunciou recentemente que sua condição havia piorado. Getty Images

“Para nossos incríveis apoiadores de Bruce, como família, gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está sofrendo de alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, que está afetando suas habilidades cognitivas”, escreveu sua família.

“Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando de uma carreira que significou tanto para ele.”

“Este é um momento desafiador para nossa família e agradecemos profundamente seu amor, compaixão e apoio contínuos”, dizia o comunicado, assinado por sua esposa Emma Heming, ex-esposa Demi Moore e seus outros quatro filhos.

“Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte, e queríamos ter seus fãs a bordo porque sabemos o quanto ele significa para você, como você significa para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso.