Cantora de 1975 parece abordar rumores de namoro – Billboard

No fim de semana passado, Matty Healy abordou as perguntas que muitos têm feito em sua última aparição pública com Taylor Swift. O atacante de 1975 abordou vagamente a situação no palco do Big Weekend Festival da BBC Radio 1 em Dundee, Escócia, no sábado (27 de maio).

“É tudo um pouco?” ele perguntou à multidão – não especificando exatamente o que era “isso”, mas presumivelmente referindo-se à fofoca generalizada de que ele poderia estar namorando Swift. “Ele é honesto? Será que ele vai aceitar? ”

“Todas essas perguntas e mais serão ignoradas na próxima hora”, brincou Healy. “Senhoras e senhores, estamos em 1975.”

Antes de Healy voltar para a estrada com The 1975, houve avistamentos dele nas datas de Swift na turnê Eras em Nashville e Filadélfia, onde ele mostrou apoio à estrela “Anti-Hero” da tenda VIP e foi visto se juntando à abertura Phoebe Bridgers na guitarra. Ele não foi visto nos shows de Foxboro, Massachusetts depois, mas no show de 20 de maio, Swift – que namorou Joe Alyon, por seis anos – deu uma atualização um tanto vaga sobre sua vida para seus fãs: “Isso é felicidade em minha vida, em todos os aspectos da minha vida”.

Fora de sua Iras Tour, em 16 de maio, Hailey e Swift foram vistos deixando os estúdios Electric Lady em Nova York juntos, horas depois que ele saiu. Supostamente avistado perto do apartamento dela. Quando os dois saíram do estúdio para chegar a um carro que os esperava do lado de fora, Hailey conduziu Swift através de um grupo de fãs com a mão na parte inferior das costas.

Dias antes, os cantores foram fotografados jantando, possivelmente de mãos dadas, na Casa Cipriani, em Nova York. O amigo em comum e colaborador Jack Antonoff se junta a eles para jantar.

E durante o show de Swift em 5 de maio em Nashville, fãs com olhos de águia notaram que ela pronunciou as palavras “Isso é sobre você. Você sabe quem você é. Eu te amo” do palco durante sua performance de “Cardigan”. Curiosamente, Hailey disse exatamente a mesma coisa em sua festa privada há dois dias.

