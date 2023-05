Um homem com uma faca de peixe atacou a casa de Benedict Cumberbatch | Benedict Cumberbatch

Um ex-chef do Mayfair Hotel destruiu a casa do ator Benedict Cumberbatch e sua família enquanto brandia uma faca de peixe, um tribunal ouviu.

A estrela de Doutor Estranho, 46, sua esposa, Sophie Hunter, 45, e seus três filhos pequenos estavam dentro da propriedade no norte de Londres durante o incidente.

Jack Bissell abriu o portão de ferro para o jardim da frente e exclamou: “Eu sei que você se mudou para cá e espero que queime”, disse o tribunal no início deste mês.

O homem de 34 anos, que passou duas passagens como chef em um hotel cinco estrelas no oeste de Londres entre 2017 e 2020, arrancou uma planta do jardim e jogou contra a parede. Ele então cuspiu no interfone da propriedade e o atacou com uma faca de peixe, ouviu o tribunal.

O Daily Mail informou que Bissell fugiu do local e foi preso depois que seu DNA foi encontrado em um interfone. Ele se declarou culpado de danos criminais no Wood Green Crown Court, no norte de Londres, em 10 de maio.

Ele foi multado em £ 250 e recebeu uma ordem de restrição de três anos para impedi-lo de se aproximar da família e da área em que viviam.

Os promotores disseram ao tribunal que, antes do ataque, Bissell comprou dois pacotes de pão pita de uma loja próxima e disse ao dono da loja que iria invadir a casa de Cumberbatch e incendiá-la.

O Daily Mail informou que Bissell não apresentou defesa no tribunal sobre suas ações.

Os detalhes do caso foram proibidos de serem relatados até que as amplas restrições fossem contestadas com sucesso.