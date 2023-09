Bob Dylan se apresenta no Willie Nelson Festival 2023 – Billboard

Jeffrey R. Stub/CBS via GI

Bob Dylan surpreendeu milhares de fãs no esgotado Farm Aid Festival de Willie Nelson com uma apresentação surpresa na noite de sábado (23 de setembro) no Rove Music Center em Noblesville, Indiana.

A estreia aconteceu 38 anos depois que Dylan concebeu a ideia do que se tornou “Farm Aid”.

Em 13 de julho de 1985, na Filadélfia, Dylan subiu ao palco do Live Aid, uma grande instituição de caridade organizada para arrecadar dinheiro para o combate à fome na Etiópia. E entre as músicas, ele disse ao público global do evento: um benefício semelhante não poderia ajudar os agricultores familiares na América?

“A pergunta me atingiu como uma tonelada de tijolos”, lembra Nelson. pintura Em 2015. O músico estava na estrada naquele dia, assistindo ao Live Aid na TV de seu ônibus de turnê, e começou a investigar a crise econômica que forçou os agricultores familiares a abandonarem suas terras e à falência. Depois ligou para os amigos, inclusive para o músico que fez a proposta.

Dylan estava entre um grupo impressionante de músicos country e rock que tocou o primeiro Farm Aid em Champaign, Illinois, em 22 de setembro de 1985, um projeto que também incluiu os colegas fundadores do Farm Aid de Nelson, Neil Young e John Mellencamp, junto com Johnny Cash. E John Fogerty, Don Henley, Billy Joel, Loretta Lynn, Roy Orbison, Bonnie Raitt e muitos mais – incluindo Tom Petty, que morreu em 2017, e a banda de Petty, os Heartbreakers.

Três décadas depois, o Farm Aid continua a ser o concerto por uma causa mais antigo, tendo angariado mais de 64 milhões de dólares para apoiar agricultores familiares e um sistema alimentar sustentável.

O conselho de direção do Farm Aid agora inclui Dave Matthews e Margo Price, e o projeto de lei de sábado também incluiu Bobby Weir do Grateful Dead e os Wolf Bros. Que inclui Wolfpack, Lukas Nelson, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Allison Russell, The String Cheese Incident e Particle. criança. Também no projeto: Clayton Anderson, The Black Opry com Lori Ryan, Tyler Bryant, Keshawna, The Jim Irsay Band, com Heart’s Ann Wilson, Native Pride Productions e Wisdom Indian Dancers.

No Farm Aid em 1985, Dylan se apresentou com Petty and the Heartbreakers.

“Na época, Tony Dimitriades, empresário de Tom, mantinha uma parceria comercial com [the late] “Elliot Roberts no Departamento de Controle”, que representou Dylan, referiu-se a Bill de Jong, o crítico musical, autor e historiador menor, em uma entrevista de 2017 com pintura. DeYoung trabalhou por muitos anos em Sol de Gainesvilleo jornal da cidade natal de Betty, Flórida.

“Dylan precisava de uma banda para o First Farm Aid”, disse DeYoung. “Todo o resto cresceu a partir disso.”

“Everything Else” incluiu a True Confessions Tour que Dylan e Petty lançaram juntos no início do ano seguinte, em fevereiro de 1986, durante a qual os Heartbreakers apoiaram Dylan em cerca de 60 shows na Austrália, Japão e Estados Unidos – incluindo duas noites no RFK Stadium em Washington, D.C. e três noites no Madison Square Garden.

Os cantores também se apresentaram no segundo show do Farm Aid em 4 de julho de 1986 – via satélite, a partir da parada da turnê no Rich Stadium, nos arredores de Buffalo, Nova York. Uma segunda saída, The Burning Temples Tour, ocorreu em 1987.

E uma amizade criativa floresceu entre Dylan e Betty – nascida no Farm Aid.

Em 1988, Dylan recebeu Petty, George Harrison, Jeff Lynne e Roy Orbison em seu estúdio em Malibu para gravar “Handle Me With Care”. Foi originalmente concebido como o lado B de um single de Harrison’s Nona Nuvem álbum, a música se tornou a inspiração para o supergrupo irônico The Traveling Wilburys.

Portanto, no Farm Aid, Dylan encontrou um forte parceiro de turnê e uma colaboração de gravação de sucesso. No sábado, o lendário cantor contribuiu para o objetivo de ajudar os agricultores familiares da América, que ele propôs pela primeira vez no palco há 38 anos.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.