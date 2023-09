Jamie Lee Curtis quer interpretar a Dra. Kureha na série da Netflix – The Hollywood Reporter

Jamie Lee Curtis está de olho em um papel específico na Netflix uma pedaçoe a equipe do programa parece otimista quanto a conseguir isso.

Curtis levou para Instagram na sexta-feira para abordar um movimento crescente de fãs que pressionam para que o artista vencedor do Oscar seja escalado para o papel do Dr. Kureha no projeto de ação ao vivo. Baseado na série de mangá homônima de Eiichiro Oda. uma pedaço O foco é um garoto chamado Monkey D. Luffy e seus companheiros Piratas do Chapéu de Palha em sua busca pelo tesouro titular.

“Assim que o golpe contra a ganância da AMTPT for resolvido com um contrato justo, seguirei em frente com a crescente mania dos fãs para me tornar a Dra. Kureha em @onepiecenetflix”, Curtis legendou sua postagem.

Isso levou Matt Owens, que co-produziu a série ao lado de Stephen Maeda, a escrever na seção de comentários: “Querida mãe, é por isso que lhe enviamos este número! Não precisa se estressar. Assim que conseguirmos o que merecemos e voltarmos para trabalho, vamos conversar!

Curtis seguiu seus comentários iniciais com comentários adicionais correspondência Mostra imagens dela dando uma entrevista à mídia para promover 2022 O fim do Halloween. Durante a reunião há quase um ano, a estrela notou que sua filha, Ruby Guest, a encorajou a interpretar a Dra. Kureha, a médica de cabelos grisalhos de Drum Island.

uma pedaço Foi lançado na Netflix no mês passado e foi rapidamente renovado para uma segunda temporada duas semanas depois. A declaração de Oda sobre a renovação incluiu uma dica sobre o processo de seleção do Dr. Kureha: “De agora em diante, parece-me que os Chapéus de Palha precisarão de um ótimo médico… Veremos!”