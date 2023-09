Usher foi confirmado como o artista do intervalo do Super Bowl de 2024

Usher será a atração principal do Super Bowl Halftime Show de 2024, anunciaram a Apple Music, a NFL e a Roc Nation no domingo. O jogo será realizado no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada. Domingo, 11 de fevereiro de 2024 na CBS.

Usher rastreia Rihanna, que se apresentou no show do intervalo de 2023 – enquanto estava grávida! – e a escalação de estrelas de 2022 de Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent.

“É a honra de uma vida finalmente tirar uma performance do Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para dar ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes”, disse Usher. “Obrigado ao fãs e todos que fizeram essa oportunidade acontecer. Vejo você em breve.

“Usher é um ícone cuja música deixou uma marca indelével no cenário cultural ao longo de sua carreira, e não poderíamos estar mais entusiasmados em tê-lo como atração principal do Apple Music Super Bowl Halftime Show deste ano”, disse Seth Dudosky, chefe de música da NFL. . “Estamos ansiosos para trabalhar com Usher, Roc Nation e Apple Music para trazer aos fãs outro show do intervalo para os livros de história.”

“Usher é o maior artista e showman. Desde sua estreia aos 15 anos, ele tem traçado seu próprio caminho único. Junto com seu canto impecável e coreografia excepcional, Usher revela sua alma”, disse Jay-Z. Sua incrível jornada para um dos maiores palcos do mundo. “Mal posso esperar para ver a magia.”

“O Apple Music Super Bowl Halftime Show é um dos eventos musicais mais esperados do ano, e estamos entusiasmados em trazer este show lendário aos fãs de todo o mundo em áudio espacial, junto com muitos vídeos, entrevistas e playlists exclusivas, ” disse Oliver Schusser, vice-presidente sênior da Apple. para Apple Music, Apple TV+, Sports, Beats e muito mais via Apple Music. “Estamos muito orgulhosos do que conseguimos realizar com a NFL e Roc Nation no ano passado, e agora com o incrivelmente talentoso Usher subindo ao palco, estamos ansiosos por mais um incrível show semifinal de “Uma das melhores bandas do mundo”.