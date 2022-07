Blinken parou no Japão para prestar homenagem a Shinzo Abe após o assassinato

Blinken no Sudeste Asiático para reuniões com líderes mundiais. O Departamento de Estado não especificou quais funcionários se encontrariam com Blinken em Tóquio.

A visita de Blinken ocorre enquanto a investigação sobre o arquivo continua Motivos e armas do suposto atirador bem como os protocolos de segurança aplicáveis, e Onde o Japão realiza eleições para o Senado. A vitória do Partido Liberal Democrata, no poder, ao qual pertencem Abe e o primeiro-ministro Fumio Kishida, abrirá caminho para Kishida decretar algumas de suas políticas mais ambiciosas e controversas nos próximos anos.

O ministro Blinken viajará para Tóquio, no Japão, para oferecer condolências ao povo japonês pela morte do ex-primeiro-ministro Abe Shinzo e se reunir com altos funcionários japoneses. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse em comunicado no domingo que a aliança EUA-Japão é a pedra angular da paz e estabilidade na região do Indo-Pacífico e nunca foi tão forte.