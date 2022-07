Últimas notícias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia: atualizações ao vivo

Andrei Melnik, embaixador da Ucrânia na Alemanha, durante um evento comemorativo da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial no Memorial de Guerra Soviético em Berlim, em maio. atribuído a ele… John McDougall/AFP – Getty Images

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expulsou seu embaixador na Alemanha, uma semana depois que o diplomata deu uma entrevista na qual defendeu o legado de um líder nacionalista da Segunda Guerra Mundial que colaborou com os nazistas.

Andrei Melnik, embaixador da Ucrânia em Berlim desde 2014, é um dos rostos mais conhecidos da questão ucraniana na Alemanha e nunca deixou de criticar duramente o que muitos viram como uma resposta lenta da Alemanha à invasão russa e muitas vezes irritou o Povo ucraniano. A elite política do país.

Mas em uma entrevista com Jung & Nai, que foi transmitida no YouTube em 29 de junho, Melnyk defendeu a memória de Stepan Bandera, líder da organização de extrema-direita dos nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial. O grupo nacionalista, que defendia a ideologia fascista, cooperou com as forças alemãs quando ocuparam a Ucrânia e auxiliou algumas dessas forças no assassinato em massa de poloneses e judeus.

Bandera não esteve diretamente envolvido nos assassinatos, porque foi capturado na Ucrânia em 1941 e colocado em uma “detenção honrosa” pelos nazistas em um campo de concentração nos arredores de Berlim por tentar estabelecer uma Ucrânia independente. Assassinado por espiões soviéticos em Munique em 1959, Bandera ainda é respeitado por parte do povo ucraniano por sua liderança na causa nacional, principalmente no Ocidente, onde estão localizadas as estátuas de Bandera e as ruas que levam seu nome.

Mas na Alemanha, que se orgulha de seu compromisso de reconhecer os crimes nazistas e homenagear as vítimas do Holocausto, questionar este capítulo da história é uma linha vermelha.

O Sr. Melnyk já levantou as sobrancelhas na Alemanha há vários anos, quando visitou o túmulo do Sr. Bandera em Munique. Quando confrontado por Melnyk em uma entrevista em 29 de junho sobre a história do papel da OUN nos massacres e as visões antissemitas de Bandera, ele disse que não havia evidências para as alegações, que são indiscutíveis no meio acadêmico.

“Esta é a narrativa que os russos estão promovendo até hoje, e que também tem apoio na Alemanha, Polônia e Israel”, disse ele.

As observações de Melnik provocaram a condenação de autoridades alemãs, bem como da Embaixada de Israel na Alemanha. Dois ministros da Polônia, um dos mais fortes apoiadores da Ucrânia desde a invasão russa, também denunciaram os comentários. Isso levou Kyiv a se distanciar de Melnik, dizendo que suas opiniões não representam a posição da Ucrânia.

Fluente em alemão, o Sr. Melnyk era conhecido na Alemanha por seu apoio entusiástico ao fornecimento de mais armas à Ucrânia para se defender contra a invasão russa. Ele não se esquivou de críticas coloridas, como chamar o chanceler Olaf Schultz de “maldição do fígado” por adiar uma visita a Kyiv na primavera. A expressão alemã, vagamente traduzida como prima donna, irritou muito do establishment político da Alemanha. Mas isso lhe rendeu torcedores famintos na Alemanha entre aqueles frustrados com o fraco apoio de seu país.

Apesar das frequentes controvérsias levantadas pelos comentários de Melnik, isso tem sido visto como uma vantagem para chamar a atenção para a Ucrânia em um país onde as tendências pacifistas dentro do establishment político levaram à relutância em fornecer armas.

O Sr. Zelensky anunciou a demissão do Sr. Melnik junto com os embaixadores da Índia, República Tcheca, Noruega e Hungria. Mais tarde, Zelensky descreveu a mudança como uma rotação que faz parte da prática diplomática normal.