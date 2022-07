Hajj parou em Amarnath após a explosão de nuvens e torrentes

Autoridades lançaram um esforço de resgate em massa, com outras 40 pessoas desaparecidas no sábado. Uma erupção de nuvens que ocorreu na área de uma caverna sagrada hindu a cerca de 120 quilômetros a oeste de Srinagar no dia anterior paralisou a viagem de Amarnath.

Vídeos da mídia local mostram as águas da enchente inundando as colinas enquanto alto-falantes orientam as pessoas a deixar a área. Testemunhas oculares relataram ter visto enormes pedregulhos do tamanho de caminhões caindo do topo das colinas enquanto as torrentes varriam barracas e cozinhas. O trabalho de resgate foi dificultado pela dificuldade de transporte de máquinas pesadas para a área. Os militares trabalharam com ferramentas manuais para remover os escombros.