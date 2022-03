Blinken diz que os EUA viram relatos de abusos russos na Ucrânia “que constituiriam um crime de guerra”

“Vimos relatos muito confiáveis ​​de ataques deliberados a civis, o que constituiria um crime de guerra”, disse Blinken ao correspondente da CNN no Estado da União, Jake Tapper. “Vimos relatos muito confiáveis ​​sobre o uso de certas armas.” O ministro parecia se referir à suspeita da Rússia de usar bombas de fragmentação em áreas densas habitadas por muitos civis.

“E o que fazemos agora é documentar tudo isso, juntar tudo, olhar para isso e garantir que quando as pessoas, organizações e instituições certas investigarem se crimes de guerra foram cometidos ou estão sendo cometidos, podemos apoiar qualquer coisa”, Blinken Estamos analisando esses relatórios. Eles são muito confiáveis ​​e documentamos tudo.”

A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, repetiu o que Blinken disse no domingo, dizendo que os Estados Unidos estão "trabalhando com nossos parceiros para coletar e fornecer informações" sobre possíveis crimes de guerra. "Qualquer ataque a civis é um crime de guerra", disse ela.

Embora o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tenham dito que o presidente russo Vladimir Putin parece estar mirando em áreas civis, Biden Parada curta na semana passada Ao dizer que Putin cometeu um crime de guerra.

“Estamos acompanhando de perto”, disse Biden. “É muito cedo para dizer isso.”

Em sua nova investigação, o TPI disse que consideraria todos os processos na Ucrânia de 2013 até o presente. A Rússia entrou pela primeira vez no território ucraniano da Crimeia, que mais tarde anexou, em 2014. O Tribunal Penal Internacional já estava investigando a repressão aos manifestantes pelo antigo governo ucraniano pró-Rússia. Esta nova referência parece reunir todos os potenciais crimes de guerra.

Blinken também disse à CNN no domingo que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar que refugiados ucranianos, Embora não tenha dito quantas administrações o receberiam.

Questionado se os Estados Unidos aceitariam qualquer um dos mais de 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia que cruzaram a fronteira para países vizinhos desde o início da guerra, ele disse: “Claro, vamos analisar isso”.

“Os Estados Unidos estão empenhados em fazer tudo o que pudermos, em primeiro lugar, para apoiar os países que arcam com o ônus direto de receber ucranianos. E então, conforme apropriado, se as pessoas buscarem o status de refugiado nos Estados Unidos, é claro, procuraremos para isso e tenho certeza de agir sobre isso.”

Proibição de importação de petróleo russo

Em sua entrevista com Tapper, Blinken disse que os Estados Unidos estão trabalhando com seus aliados na Europa para considerar a possibilidade de proibir as importações de petróleo russo em um esforço para punir ainda mais o país.

“Quando se trata de petróleo e petróleo russos, eu estava ao telefone ontem com o presidente e outros membros do gabinete exatamente sobre esse assunto, e agora estamos conversando com nossos parceiros e aliados europeus para considerar de maneira coordenada a possibilidade. A proibição da importação de petróleo russo, garantindo a continuidade do fornecimento adequado”, disse Blinken, sobre o petróleo nos mercados mundiais.

Os comentários vêm depois de alguns dias O governo Biden parece estar subestimando essa Sua abertura para punir o petróleo russo, ressaltando a importância de tomar qualquer ação sem precedentes contra o maior produtor de petróleo do mundo.

Líderes de ambos os partidos pediram nos últimos dias que os Estados Unidos cortem seus suprimentos de petróleo russo, incluindo o senador republicano Marco Rubio, da Flórida, que co-patrocinou uma legislação para proibir as importações de petróleo russo.

“Não devemos permitir que Vladimir Putin tenha o poder a qualquer momento de aumentar os preços do gás para os americanos, cortando-nos em algum momento agora ou no futuro. Portanto, devemos cortá-lo agora e substituí-lo por petróleo americano”, disse ele. Tapper em uma aparição posterior no Estado da União”.

“E podemos usar nossas reservas estratégicas para isso”, disse Rubio. “Não faz sentido continuar comprando petróleo da Rússia que eles estão usando para financiar essa guerra e essa campanha assassina que estão travando.”

O senador democrata Joe Manchin, um democrata moderado da Virgínia Ocidental, também pediu no domingo que os Estados Unidos cortem seus suprimentos de petróleo russo, dizendo ao “Meet the Press” da NBC que seus eleitores acham que “é estúpido continuar comprando produtos e dando lucro, E dê o dinheiro, para que Putin possa usá-lo contra o povo ucraniano.”

Manchin e senadora republicana Lisa Murkowski do Alasca Enviou uma conta na semana passada Cortar o petróleo russo e aumentar a produção doméstica dos EUA para compensar isso. Abordando o potencial impacto econômico da proibição proposta, Manchin disse que os preços do gás já estão altos e “não foi por causa disso”.

Esta história foi atualizada com comentários adicionais e informações básicas.