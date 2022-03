Mais de 1,5 milhão de pessoas cruzaram da Ucrânia para países vizinhos

A agência oficial de notícias russa, TASS, informou que os corredores humanitários nas cidades de Mariupol e Volnovaka, no sudeste da Ucrânia, serão reabertos hoje.

Algumas dúvidas sobre as estradas aumentaram depois que as autoridades ucranianas interromperam a evacuação de civis no sábado, citando violações russas do cessar-fogo.

“Pela manhã, os corredores humanitários serão abertos novamente em Mariupol e Volnovakha”, disse Eduard Basurin, vice-chefe da chamada Milícia Popular da República Popular de Donetsk, a repórteres.

Civis na cidade portuária ucraniana de Mariupol estão presos sem eletricidade, água e não podem recuperar seus mortos, disse o prefeito de Mariupol no sábado, ao acusar a Rússia de tentar “estrangular” a cidade bloqueando rotas de evacuação acordadas.

A Rússia concordou com um cessar-fogo no sábado para permitir que civis deixem Mariupol e Volnova com segurança, onde os moradores sofreram dias de bombardeios intensos e indiscriminados.

Mas as evacuações foram interrompidas, com as autoridades ucranianas acusando a Rússia de violar o acordo ao retomar seus ataques, deixando milhares de civis presos no que as pessoas no terreno descreveram como condições cada vez mais terríveis.

O governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse no domingo em sua conta oficial no Twitter que outra tentativa de abrir um corredor humanitário para civis na cidade de Mariupol começará às 12h, horário local (5h ET).

Kirilenko disse que o cessar-fogo entrará em vigor das 10h às 21h, horário local, no domingo.