Billie Eilish concordou em usar Oscar de la Renta para o Met Gala com a condição de que ela parasse de vender peles

Com apenas 19 anos, Billie Eilish Ele teve um impacto no mundo da moda.

O “mais feliz que nuncaA cantora é conhecida por seu senso de moda único desde o início de sua carreira e fez ondas com seu visual desenhado por Oscar de la Renta. com uma festa Segunda-feira à noite.

No entanto, antes de você concordar em usar o design da empresa – foi uma decisão importante para qualquer pessoa Gala falecida presente – Ela tinha uma condição principal: parar de vender peles.

De acordo com o New York Times, Eilish, uma conhecida ativista pelos direitos dos animais e veganos há anos, insistiu que a grande casa de moda parasse de vender os itens para concordar em colaborar com eles.

O estilista começou lentamente o processo de eliminação da pele e não a usou em desfiles por vários anos porque achou irrelevante, de acordo com o The Times, mas ele ainda vende os itens nas lojas por causa da “grande quantidade de vendas e lucro “, disse o CEO Alex Boleyn Diretor.

No entanto, o pedido da cantora desencadeou a decisão de parar de vender essas peças.

O look 2021 MET GALA LOOK de Billie Eilish foi inspirado em sua boneca Barbie favorita

“Eu pensei muito sobre o que [late founding designer] Oscar [de la Renta] Ele – ele era um grande fã de peles, aliás – disse que a única coisa que realmente o preocupava no mundo da moda era o avanço do olho ”, disse Pauline. Tenho que me cercar de pessoas que têm pontos de vista diferentes. “

Eilish derramou em seu vestido e a decisão de Oscar de la Renta Postagem no Instagram Após o evento repleto de estrelas.

“Obrigado oscardelarenta por desenhar este lindo vestido e dar vida às minhas ideias e visão. Foi uma honra usar este vestido sabendo que Oscar de la Renta seria totalmente sem pelos !!!!” Escrevi.

“Estou emocionada porque @ fernandogarciam1205, tokibunbun e toda a equipe me ouviram sobre este assunto e agora fizeram uma mudança que tem um impacto sobre o bem maior, não apenas para os animais, mas também para nosso planeta e nosso meio ambiente”, ela contínuo. “Estou honrado em ser um catalisador e ouvir sobre isso. Exorto todos os designers a fazerem o mesmo.”

Eilish disse durante a transmissão ao vivo do evento online que seu look era Inspirado no jogo temático de férias favorito da Barbie Desde seu início, ao adicionar um vídeo mostrando suas colaborações com designers, ela trouxe imagens de ícones clássicos de Hollywood como Marilyn Monroe como inspiração.