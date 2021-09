Notícias dos bastidores do WWE NXT 2.0 de Vince McMahon

Com o relançamento do WWE NXT 2.0 começando esta semana, tem havido muita preocupação dos fãs e alguns lutadores sobre até que ponto Vince McMahon e Kevin Dunn estarão no show.

Foi relatado na semana passada em Observador de Wrestling O boletim informativo em que se esperava que McMahon e Dunn supervisionassem o panorama geral do programa, mas eles teriam a equipe usual lidando com os assuntos do dia-a-dia.

Ringside News Os relatórios indicam que McMahon revisou o show com o escritor principal Ed Kosky e questões ainda estão pendentes sobre se este sistema atual permanecerá ou não em vigor ou se este trabalho está em andamento.

RSN também relatou que nenhum dos escritores da lista principal foi usado para reinicializar o NXT 2.0. Neste ponto, não está claro se o processo atual com a revisão do script McMahon usando Koskey é uma coisa única. Não está claro o quanto McMahon contribuiu para o show.

O que está claro é que o programa que foi ao ar na noite passada reflete a visão geral de McMahon para a marca. A ideia do NXT 2.0 é focar mais nos jovens talentos, com a ideia de que eles podem eventualmente se tornar estrelas na lista principal. Diz-se que McMahon quer desenvolver mais lutadores que possam um dia o evento principal da WrestleMania.

Clique aqui Para notícias de um Superstar NXT que a administração vê como um candidato principal na WrestleMania no futuro.