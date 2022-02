Biden designa o Catar como um importante aliado não-OTAN

O conflito iminente entre a Rússia e a Ucrânia é a preocupação imediata para o Sr. Biden, que busca manter a unidade com os aliados europeus dos Estados Unidos por trás das ameaças de sanções à Rússia se o presidente Vladimir V. Putin decidir invadir.

Preocupações com a possibilidade de que a Rússia possa restringir o fluxo de gás natural para a Europa podem firmar essa unidade, e funcionários da Casa Branca disseram que estão trabalhando com outras nações ao redor do mundo para fornecer garantias aos líderes europeus se isso acontecer.

Em uma leitura do Sr. Na reunião de Biden com o emir na noite de segunda-feira, a Casa Branca não fez referência especificamente à situação da Ucrânia.

“Juntos, eles reafirmaram seu interesse mútuo em promover a segurança e a prosperidade no Golfo e na região mais ampla do Oriente Médio, garantindo a estabilidade do suprimento global de energia, apoiando o povo do Afeganistão e fortalecendo a cooperação comercial e de investimentos”, disse o comunicado.

No caso do Catar, o Sr. Biden também espera aprofundar os laços econômicos e de segurança. Em seu discurso na segunda-feira, o presidente aplaudiu o anúncio do presidente-executivo da Qatar Airways de um acordo de US$ 34 bilhões para comprar aviões da Boeing. Senhor. Biden disse que o acordo apoiaria dezenas de milhares de empregos nos Estados Unidos.

Sob os termos do acordo anunciado na segunda-feira, a Qatar Airways comprará um novo superavião de carga da Boeing, o cargueiro 777-8. Stan Deal, CEO da Boeing Commercial Airplanes, disse em um anúncio na Casa Branca que “a seleção da Qatar Airways do eficiente cargueiro 777-8 é uma prova de nosso compromisso de fornecer aos cargueiros capacidade, confiabilidade e eficiência líderes de mercado. ”

Akbar Al Baker, executivo-chefe do Qatar Airways Group, chamou o lançamento de “o novo avião cargueiro mais significativo de uma geração”.