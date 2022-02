O governo equatoriano disse que o derramamento de óleo no Equador afetou a área protegida na Amazônia

QUITO (Reuters) – A explosão de um oleoduto no Equador causou um derramamento de óleo dentro de uma área protegida da floresta amazônica do país, disse o Ministério do Meio Ambiente nesta segunda-feira, acrescentando que a operadora do oleoduto enfrentará consequências legais.

Um desmoronamento após chuva na região de Pedra Vina fez com que uma seção do oleoduto OCP se partisse na sexta-feira, disseram autoridades, causando um derramamento de óleo que afetou a flora e a fauna da área.

Operador OCP Equador Ele disse No sábado, eles pararam de bombear petróleo bruto. No domingo, disse ter contratado três empresas especializadas para realizar trabalhos de limpeza e tratamento.

Desde 2020, a erosão retrógrada ao longo do rio Coca causou problemas tanto para o oleoduto OCP de propriedade privada quanto para o oleoduto SOTE de propriedade estatal.

Em dezembro, ambos os dutos suspenderam o bombeamento devido a esse problema, o que levou o governo advertir Força maior na maioria dos contratos de exportação e produção de petróleo do país.

A área afetada abrange cerca de 21.000 metros quadrados (226.000 pés quadrados), principalmente dentro da área protegida do Parque Nacional Cayambe Coca, habitada pelo gótico da montanha ocidental, um parente do guaxinim; O Red Pin Deer e o Ministério do Meio Ambiente disseram que as espécies de aves incluem o galo de rocha andina e muitos anfíbios.

O ministério disse que o governo iniciou processos judiciais e administrativos contra a OCP Equador, acrescentando que pediu à empresa que conduzisse uma investigação detalhada para medir o impacto do vazamento.

O óleo é encontrado às margens do Rio Coca, segundo as comunidades que vivem na região. O rio foi anteriormente afetado por um grande derramamento de óleo em abril de 2020 após a explosão das linhas OCP e SOTE devido aos efeitos da erosão do talude.

“Mais uma vez fomos contaminados e estamos brigando com o OCP”, disse à Reuters Patricia Vargas, chefe da comunidade de Pandoyaco na província de Sucumbis, no Equador.

“O petróleo já está cobrindo as margens do rio Coca e estamos pedindo uma ação imediata”, disse ela.

(cobertura de Alexandra Valencia). Escrito por Oliver Griffin Edição por Rosalba O’Brien

