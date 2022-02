Reação da mídia britânica a Boris Johnson após reportagem de Sue Gray

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fala durante uma entrevista em Tilbury Docks em 31 de janeiro de 2022 em Thurrock, Inglaterra. Piscina WPA | Getty Images Notícias | Imagens Getty

LONDRES – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e sua equipe estão despertando para uma enxurrada de manchetes contundentes na imprensa britânica na terça-feira, após as primeiras descobertas de um inquérito sobre vários partidos realizados em Downing Street e prédios do governo durante os bloqueios do Covid-19. O relatório, realizado pela funcionária pública sênior Sue Gray e publicado de forma limitada na segunda-feira, descreveu “falhas de liderança e julgamento por diferentes partes do n.º 10 e do Gabinete em momentos diferentes” e disse que parte do comportamento foi ” difícil de justificar.” O relatório de 12 páginas foi o resultado de várias semanas de investigações de Gray, nas quais centenas de fotos e documentos foram coletados e que agora foram passados ​​para a Polícia Metropolitana, que realiza sua própria investigação sobre supostas violações da Covid por funcionários do governo. Semanas de relatos de festas e reuniões – algumas alegadas e outras admitidas, e com vários eventos com a presença de Johnson – irritaram muito a imprensa, o público e os políticos britânicos de todo o espectro político. Essa raiva e indignação refletiu nas manchetes na terça-feira.

Os tempos‘ A manchete na terça-feira refletiu sobre o inquérito policial, observando “Polícia investigando quatro bloqueios do PM” em sua manchete, pois destacou que quatro supostas festas com a presença do próprio primeiro-ministro estavam entre as oito investigadas pelo Met. O de esquerda Espelho O jornal foi mais crítico de Johnson, sua manchete era simples e cortante “Zero Vergonha”, pois resumia o escândalo do partido de bloqueio em andamento em números: “12 festas investigadas por policiais, 3 atendidas pela PM, 1 estava em seu próprio apartamento, 300 fotos entregues … e ainda zero vergonha” dando seu veredicto condenatório sobre a crise, conforme a Polícia Metropolitana confirmou na segunda-feira que será investigando oito das 12 datas consideradas no relatório de Sue Gray. A polícia acrescentou que estava revisando “mais de 300 imagens e mais de 500 páginas de informações” e buscaria relatos de indivíduos relevantes sobre o que aconteceu.

O metroum jornal gratuito amplamente distribuído aos passageiros, encabeçado com as principais descobertas de Gray: “Uma falha de liderança” ao lado de uma foto de um Johnson sitiado, observando que a “atualização de Gray dá um veredicto contundente sobre festas de pandemia embriagadas no número 10”. Espera-se que o relatório de Gray seja publicado na íntegra depois que a polícia concluir sua própria investigação, mas deixou claro que as festas de bloqueio “não deveriam ter sido autorizadas a ocorrer”, enquanto outras “não deveriam ter sido autorizadas a se desenvolver como aconteceram”. Houve um coro de pedidos para que o relatório de Gray fosse publicado na íntegra, com o governo respondendo que um relatório atualizado seria publicado assim que o inquérito policial fosse concluído.

Muitos políticos de todos os lados do espectro político expressaram raiva e consternação com a liderança de Johnson, mas o primeiro-ministro, até agora, se recusou a renunciar e o limite do Partido Conservador para um voto de desconfiança ainda não foi alcançado. O eu jornal manchete com a visão de que o “PM implora por seu trabalho” enquanto a esquerda Guardião O jornal refletiu uma crescente cacofonia de consternação entre os próprios legisladores conservadores de Johnson, sua manchete observando que “Tories se voltam contra a liderança após relatório de Gray”, ao descrever “MPs furiosos” que forçaram Johnson a dar meia-volta depois que ele inicialmente se recusou a responder se O relatório de Gray seria publicado na íntegra. O de direita Telégrafo O jornal também refletiu sobre essa aparente capitulação sobre uma publicação mais completa do relatório de Gray, observando em sua própria manchete que “o PM deve pedir a Gray um novo relatório” para, segundo ele, “apaziguar os backbenchers”.

Na segunda-feira, Johnson disse a uma Câmara dos Comuns lotada que estava “muito, muito arrependido pelos erros de julgamento que podem ter sido feitos por mim ou por qualquer outra pessoa no Número 10 e no Gabinete do Gabinete”, mas disse que nenhuma conclusão deve ser tirada do fato de que o polícia está investigando. Se não houver um voto de desconfiança em Johnson (um voto que só é realizado se 54 de seus próprios parlamentares enviarem cartas ao Comitê de 1922, um grupo influente de legisladores de bancada que supervisiona os desafios de liderança), então o próximo grande teste de sentimento em relação ao governo estará nas eleições locais em maio.

Roger Gale, deputado conservador de North Thanet, está entre os legisladores conservadores que enviaram cartas de desconfiança ao Comitê de 1922. Ele disse à CNBC que o ‘primeiro-ministro passou algumas semanas dizendo ‘espere por Sue Gray’, então ele disse ontem uma e outra vez … ‘Espere pela Polícia Metropolitana [report]’, observou Gale. “Há um limite para o quão longe ele pode chutar a lata na estrada, acho que ele está ficando sem estrada”, disse ele ao “Squawk Box Europe” da CNBC na terça-feira. Um sinal de que a base eleitoral dos conservadores está indignada com o governo veio na terça-feira, quando o Correio diárioum antigo defensor do primeiro-ministro e lido por muitos membros do público de inclinação conservadora, farto do desastre do “portão do partido”, com sua própria manchete um absurdo: “Agora publique a coisa toda”.