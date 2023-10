Bélgica, França e Portugal garantem qualificação para o Europeu de 2024

Bélgica, França e Portugal emergiram como as primeiras seleções a garantir suas vagas no tão aguardado torneio de 2024, em uma emocionante rodada de qualificação para o Campeonato Europeu, na sexta-feira.

As equipas repletas de estrelas garantiram os seus lugares com vitórias impressionantes graças às atuações de Kylian Mbappe e Cristiano Ronaldo.

A trajetória impecável da França continua

Kylian Mbappé foi a estrela do espectáculo da França, ao marcar dois golos, incluindo um sensacional remate de longa distância, que conduziu a sua equipa a uma campanha de qualificação perfeita. A França registou a sexta vitória consecutiva no Grupo B ao vencer a Holanda por 2-1, em Amesterdão.

Aos sete minutos, o goleiro holandês Bert Verbruecken cabeceou após cruzamento de Jonathan Klaas. O gol foi o 41º gol internacional de Mbappé, colocando-o no mesmo nível da lenda francesa Michel Platini.

Aos 53 minutos, Mbappé aumentou a vantagem com um chute certeiro após troca hábil de passes com Adrien Rabiot. No entanto, o meio-campista do Feyenoord, Kwilindski Hartmann, reduziu para a Holanda nos momentos finais da partida, marcando o primeiro gol da França na campanha de qualificação. Mesmo assim, a vitória garantiu à França a liderança do grupo.

– Anúncio –

O jogador português Ronaldo marcou um gol

Cristiano Ronaldo continuou a sua notável carreira internacional, marcando dois golos na vitória de Portugal sobre a Eslováquia, por 3-2. Ronaldo converteu um pênalti aos 29 minutos e depois converteu um cruzamento de Bruno Fernandes para marcar seu sétimo gol em seis jogos de qualificação. Com estes golos, Ronaldo elevou o seu total de golos internacionais para 125 em 202 jogos.

O desempenho de Portugal não tem sido excepcional, ostentando um registo imaculado de sete vitórias em sete jogos e uma notável diferença de golos de 27-2. A Eslováquia tornou-se na primeira equipa a violar a defesa de Portugal nas eliminatórias.

Lukaku da Bélgica brilhou

No Grupo F, a Bélgica garantiu o seu lugar no Campeonato Europeu de 2024 com uma emocionante vitória por 3-2 sobre a Áustria. Romelu Lukaku, o maior goleador da campanha de qualificação com nove gols, continuou em excelente forma ao marcar mais uma vez.

– Anúncio –

Todi Lukebago marcou duas vezes pela Bélgica. O remate de Lukaku aos 58 minutos, seguido de um passe preciso de Jeremy Toku, deu aos Red Devils uma vantagem de 3-0. Apesar de Marcel Sabitzer ter marcado um pênalti tardio para a Áustria, a Bélgica segurou a vitória.

No entanto, eles tiveram que fazê-lo com 10 homens depois que Amato Onana recebeu o segundo cartão amarelo. Com a vitória, a Bélgica somou 16 pontos em 6 jogos e se classificou.

Resumindo, Bélgica, França e Portugal mostraram as suas proezas futebolísticas e garantiram os seus lugares no Campeonato da Europa de 2024 com atuações notáveis ​​dos seus craques. Essas vitórias prometem ser uma disputa eletrizante no próximo ano.