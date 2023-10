4 dos melhores novos hotéis em Portugal neste momento

Portugal assistiu recentemente a algumas grandes inaugurações de hotéis, desde estadias de design avançado em Lisboa até fugas coloridas à beira-mar em Melides. Aqui, reunimos quatro dos melhores novos hotéis boutique do país. O que todas essas características altamente individuais têm em comum? Um amor profundamente enraizado pelo lar e pela hospitalidade.





O terreno e a piscina infinita do Hotel Pa.te.os na região do Alentejo, em Portugal.

Cortesia de João Guimarães/Pate.os



Fuga Privada





Projectado pelo arquitecto Manuel Ayres Mateus. Patê.os Um quarteto de casas de férias geométricas minimalistas escondidas no final de uma estrada rural no Alentejo. Inundados de luz natural, os interiores são concebidos para enfatizar o exterior: portas de vidro deslizantes do chão ao teto oferecem vistas sobre a baixa Serra da Arrábida e o cintilante Atlântico no horizonte, enquanto a paisagem circundante, com os seus carvalhos escarpados e vegetação abundante , dá ao local uma aparência selvagem de tirar o fôlego. Cada uma das quatro casas de uso exclusivo oferece serviço de café da manhã e piscina infinita triangular – mas para nadar no mar, a cidade de Kamporta e suas belas praias ficam a 30 minutos de carro.





O bar do Hotel das Amoreras em Lisboa.

Cortesia de Francisco Nogueira/Hotel das Amoreiras



O retiro da cidade





O Jardim das Amoreiras mais verde de Lisboa – assim chamado devido às amoreiras que margeiam o parque – Hotel das Amoreiras Casou-se com a personagem despretensiosa de uma casa de campo portuguesa. As sombras de um jardim vizinho inspiraram a paleta verde-oliva, ocre e mogno dos 19 quartos e suítes da propriedade, projetada pelos proprietários Pedro Oliveira e Alicia Valero, marido e mulher. O edifício foi construído no século XVIII como fábrica de seda; A dupla supervisionou sua transformação e criou uma mistura animada de obras de arte, incluindo pinturas e gravuras de Maurice Barratt, Alberto Giacometti e Manolo Valdes.





Suíte Casa das Petras na Herdate da Malhadinha Nova em Albernova.

Cortesia de João Guimarães/Herdade da Malhadinha Nova



Propriedade do pastor





Herdade da Malhadinha Nova Implantado em 1.000 hectares acidentados no Alentejo, coberto de vinhas, oliveiras e sobreiros, hortas e pastagens para vacas alentejanas, porcos pretos ibéricos e ovelhas Merino. A família Soares, proprietária do imóvel, inaugurou seus primeiros alojamentos no local em 2008. Em 2020, contrataram a arquiteta Joanna Raposo para transformar as ruínas de antigos edifícios agrícolas em quatro estruturas únicas para hóspedes. Cada um tem a sua personalidade: a Casa das Artes e Ofícios, por exemplo, instala candeeiros de salgueiro feitos por artesãos da cidade vizinha de Beja, enquanto as imponentes paredes brancas e os pisos de terracota da Casa. do Ancoradouro foi inspirado na arquitetura da região e no solo argiloso vermelho. Embora seja tentador relaxar ao sol – cada vila tem sua própria piscina – não perca atividades como passeios a cavalo pelos vinhedos e pisa de uvas durante a colheita de agosto.





A entrada do Hotel Vermelho em Melides.

Imagens iStock/Getty



Acomodação elegante

O lendário designer de calçados Christian Louboutin, que tem casas em Lisboa e Camporta desde a década de 1990, abriu seu primeiro projeto de hospitalidade neste verão na pacata vila costeira de Melides. nome, vermelhosignificado Vermelho Em português – um aceno atrevido aos saltos altos vermelhos de Louboutin. A cor é encontrada em todo o hotel, desde o piso de cerâmica polido do bar até o sofá de veludo bordado Henry Samuel. Outros toques de design incluem murais pintados à mão, pisos de madeira esculpidos e antiguidades norte-africanas e europeias. Cada quarto – são apenas 13 – é diferente, por isso o local parece uma casa eclética, concebida apenas por Louboutin.





