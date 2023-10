Cristiano Ronaldo está de olho nos 1.000 gols após o desafio de completar o feito audacioso do técnico do Porto.

Cristiano Ronaldo desafia os 1.000 gols na carreira

Portugal marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Eslováquia

Cristiano Ronaldo diz que quer marcar 1.000 golos antes de se aposentar, depois de ter sido desafiado pelo treinador do FC Porto a alcançar o feito de cair o queixo.

Isso aconteceu depois que a estrela do Al-Nasr aumentou sua contagem de gols internacionais para 125 na noite de sexta-feira, marcando duas vezes para ajudar Portugal a vencer por 3 a 2 nas eliminatórias da Euro 2024 contra a Eslováquia, sua 200ª participação pela seleção nacional.

O jogador de 38 anos quebrou o recorde internacional de 15 anos de Ali Dey em 2021 e depois se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da FIFA em 2022, agora marcando 857 gols em sua brilhante carreira.

Mas Ronaldo deseja quebrar mais recordes antes de pendurar as chuteiras, com o técnico do Porto, Jorge Nuno Pinto, admitindo que espera atingir o audacioso objetivo que lhe foi traçado.

‘Ele [Pinto] “Foi um desafio para mim chegar aos 1.000 golos”, disse Ronaldo após a vitória de Portugal sobre a Eslováquia.

‘Será muito difícil, mas minha motivação é ver como estou mentalmente. Fisicamente, se meus pés me tratarem como eu os trato.

Ronaldo tem estado em boa forma nesta temporada, marcando 11 gols em 11 partidas em todas as competições pelo Al-Nasser.

Embora apontar 1.000 gols seja um grande desafio, o pentacampeão da Bola de Ouro está confiante de que poderá marcar pelo menos 900 gols.

Vamos ver”, acrescentou Ronaldo. Tenho que chegar a 900 antes de chegar a 1000. Espero conseguir. Agora penso sempre em objetivos de curto prazo.

‘Visando 900 gols?’ Estou otimista, mas para 1.000 gols é muita pedra para quebrar.

No início desta semana, foi noticiado que Ronaldo havia dito ao Al-Nasser que queria assinar uma prorrogação de contrato com o clube.

Ele chegou à Arábia Saudita em dezembro de 2022, assinando um contrato de £ 175 milhões por ano com o clube, e seu contrato atual expirará em 2025.

A Forbes disse esta semana que ele é atualmente o jogador de futebol mais bem pago do mundo.

Tendo completado 38 anos em fevereiro, ele parece não ter planos de se aposentar ainda, almejando seu sexto Campeonato Europeu no próximo verão.

Falando sobre jogar por Portugal no torneio, ele disse: Per Ojoko: ‘Espero estar bem até lá, mas ainda há muito tempo e espero não ter lesões ou outros problemas.

‘Espero jogar a final novamente, mas até lá há muita coisa acontecendo entre o clube e a seleção nacional.’

A partida foi sua 200ª participação internacional e ele recebeu um troféu comemorativo antes do jogo.

Ele também pretende competir no Campeonato Europeu do próximo verão

Se continuar jogando, o pentacampeão da Liga dos Campeões pode ter como meta uma participação na Copa do Mundo de 2026 – quando terá 41 anos.

Portugal está atualmente na liderança do Grupo J nas eliminatórias para a Euro 2024 e enfrenta a Bósnia e Herzegovina na noite de segunda-feira.

Com uma vaga já reservada para o torneio do próximo verão, a participação de Ronaldo no torneio é questionável e Al-Nasser estará de volta à ação no próximo sábado, em Damasco.

Ronaldo chegou às manchetes esta semana depois que surgiram relatos de que ele poderia enfrentar ’99 chicotadas por adultério’ depois de ter sido flagrado abraçando um pintor iraniano em uma viagem ao país em setembro.