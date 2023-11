Banksy parece confirmar seu nome em entrevista perdida à BBC – The Hollywood Reporter

Um graffiti intitulado “Art Attack” do grafiteiro Banksy aparece no polêmico muro israelense da Cisjordânia, em Ramallah, em 6 de agosto de 2005.

Marco Di Lauro/Getty Images

Quem é Banksy? É um dos maiores mistérios do mundo da arte, e talvez até da cultura popular, desde que o artista de rua entrou em cena no início dos anos 2000. Mas podemos estar um passo mais perto da verdadeira identidade do artista após a recente descoberta de uma entrevista desaparecida da BBC na qual Banksy parece confirmar o seu nome.

Conforme relatado pela British Broadcasting Corporation (BBC) na segunda-feira Revelou uma entrevista de 2003 entre o jovem artista de rua emergente Banksy e o ex-correspondente de artes da BBC Nigel Wrench. A gravação original foi editada para um anúncio na Rádio BBC, que foi então usada como parte da série de podcasts da BBC. A história de Banksy Que foi lançado em julho. Mas Wrench, depois de ouvir a série de podcasts, se inspirou para revisitar a gravação original completa e descobriu muitas informações enterradas sobre o artista que nunca haviam sido utilizadas.

Na gravação de áudio desenterrada, Wrench fala com Banksy, que na época tinha 20 anos, antes da nomeação do artista. Guerra da grama Ele expôs no leste de Londres no verão de 2003. Wrench pergunta a Banksy se seu nome é “Robert Banks”, e o artista responde: “É Robbie”.

A identidade de Banksy há muito intriga o mundo da arte, especialmente a febril imprensa sensacionalista do Reino Unido. O artista raramente dá entrevistas, o que aumenta sua mística. Em uma de suas primeiras entrevistas, O artista conversou com guardião Em 2003Ele é descrito como “branco, 28 anos, vestido casualmente – jeans, camiseta, dente de prata, corrente de prata, brincos de prata. Ele parece um cruzamento entre Jimmy Neil e Mike Skinner das ruas”.

Nas últimas duas décadas, várias pessoas foram identificadas como Banksy, principalmente Robert del Naja, também conhecido como 3D e cofundador da banda de hip-hop extremamente influente, Massive Attack. Supostas evidências de que Del Naja era Banksy incluem que ambos eram da região de Bristol e que o músico também se interessou por graffiti desde muito jovem. Jimmy Hewlett, artista e designer mais conhecido por co-criar a banda de quadrinhos Gorillaz Garota tanquetambém foi sugerido no passado como a verdadeira identidade de Banksy.

Em 2008, Correio diário reivindicado Que um homem de Bristol chamado Robin Gunningham era Banksy. O jornal conversou com amigos e colegas de escola de Gunningham para confirmar a história. O Mail relata que Gunningham começou a ser conhecido pelo nome de Robin Banks, que mais tarde se tornou Banksy. em outubro, Horários de domingo mencionado Que Gunningham pode ter que revelar sua identidade devido a um processo por difamação para decidir se ele estava por trás dos famosos murais.