Filme Karate Kid 2024 estrelado por Jackie Chan e Ralph Macchio – The Hollywood Reporter

Chame-o de Universo Cinematográfico Karate Kid.

Jackie Chan e Ralph Macchio, ambos estrelando caratê garoto Os filmes, separados por décadas, devem reprisar seus personagens icônicos no último capítulo da popular franquia de artes marciais da Sony Pictures.

Jonathan Entwistle, mais conhecido por seus aclamados e premiados dramas adolescentes de televisão Eu não estou bem com isso E O fim da porra do mundodirige o filme sem título que o estúdio posiciona como uma integração e continuação da mitologia da franquia original.

Uma busca global por um ator chinês para interpretar o ex-personagem principal foi lançada hoje, com Chan e Macchio dando o pontapé inicial com um vídeo introdutório, visto abaixo.

Rob Lieber, cujos créditos incluem Sony Pedro Coelho E a Disney Alexandre e o dia terrível, terrível, não tão bom e tão ruimEle escreveu o roteiro. A trama está escondida na parte de trás do dojo.

No entanto, sabe-se que a última edição levará a história para a Costa Leste e se concentrará em um adolescente da China que encontra força e orientação através das artes marciais e de seu professor forte, mas sábio.

Karen Rosenfelt está produzindo o longa, que a Sony definiu para lançamento em 13 de dezembro de 2024. Um tiroteio na primavera está sendo planejado.

o caratê garoto Lançado em 1984, o filme original foi um sucesso inesperado. Estrelou Macchio como Daniel LaRusso, um garoto do Brooklyn que se muda para a Califórnia e se torna um improvável campeão de caratê sob a tutela do Sr. Miyagi, um faz-tudo de apartamento que é muito habilidoso no caratê. Miyagi foi interpretado pelo falecido Pat Morita, que recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu trabalho.

O filme gerou três sequências – Macchio apareceu em duas delas, enquanto Hilary Swank assumiu o manto honorário em 1994 – com a série ressurgindo nos últimos anos graças a Cobra Kai. A série foi um sucesso no YouTube e na Netflix, trazendo de volta muitos dos personagens originais, incluindo LaRusso, e apresentando uma nova geração de adolescentes incríveis. Os fãs apelidaram essas histórias de “Miyagi-Aya” em homenagem ao personagem Morita. Morita morreu em 2011.

A Sony reviveu o título em 2010 com um remake que atualizou a história para tempos mais modernos e internacionais, focando em um garoto americano, interpretado por Jaden Smith, que se muda para Pequim, onde é orientado por um mestre/mestre de artes marciais interpretado por Chan. Já é uma querida estrela internacional naquele momento. O filme foi outro sucesso inesperado, arrecadando US$ 359 milhões com um orçamento de US$ 40 milhões e recebendo críticas positivas.

Além dele caratê garoto No trabalho, Macchio fez os corações palpitarem com seu papel de destaque no filme de Francis Ford Coppola estranhos. Ele também estrelou o filme de comédia de 1992 Meu primo Vinnye mais recentemente a série da HBO Satanás.

Chan, um diretor multi-hifenizado que também produz, tornou-se uma estrela de ação em sua China natal com filmes como Mestre bêbado E vantagens história de detetive E Projeto AOnde atos acrobáticos deslumbram o público. Após sua descoberta americana em 1995 com Rumble no Bronxpassou a estrelar Hora do rush E Meio dia em Shangai Comédia de ação. Ele desempenhou um papel vocal principal em Kung-Fu Panda Filmes e mais recentemente a voz de Splinter em Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes: Caos Mutante. Em 2016, Chan se tornou o primeiro ator chinês a ser homenageado com o Oscar pelo conjunto de sua obra por suas contribuições à indústria cinematográfica.

