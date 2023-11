‘Wish’ lidera bilheteria do Dia de Ação de Graças com US $ 75 milhões, ‘Napoleon’ estreia – Prazo

Imagens da Disney/Sony

Assista ao Billboard Music Awards

A animação original da Disney pretende retornar neste Dia de Ação de Graças. Foto da princesa ele deseja Visto tanto US$ 45 milhões – US$ 50 milhões Ao longo de cinco dias após o estúdio sofrer um revés durante as férias do ano passado mundo estranho, Quem fez US$ 18,8 milhões.

Com o fim das greves e a semana de Ação de Graças sendo o horário nobre do cinema, com escolas de ensino fundamental e médio com 47% de desconto e faculdades com 18% de desconto hoje, subindo para 100% na quinta e na sexta-feira, há grande esperança de Hollywood de que as bilheterias sejam abundantes. Todos os filmes do festival de Ação de Graças, de quarta a domingo do ano passado, arrecadaram US$ 134 milhões. Lembre-se, a Black Friday é um dos dias mais ricos do ano no seu BO local

Versão externa de ele deseja É uma abordagem em camadas no estilo Disney/Pixar racista Com apenas 43% do mercado estrangeiro de BO passando esta semana, incluindo os principais mercados do Reino Unido, Espanha, México e China, bem como Índia, Benelux, Malásia, Tailândia, Singapura e Filipinas. Tudo em, 25 milhões de dólares Espera-se que do exterior, já que o Dia de Ação de Graças não é comemorado, tenha um fim de semana de abertura global de US$ 60 milhões e um faturamento global até o domingo EOD 75 milhões de dólares.

‘ele deseja’ Filmes do Walt Disney Studios/Coleção Everett

O filme é dirigido por Congeladas O diretor da franquia Chris Buck e Vaughn Vierasunthorn seguem uma jovem chamada Asha (dublada por… História do lado oeste O desejo da vencedora do Oscar Ariana DeBose por uma estrela recebe uma resposta mais direta do que ela esperava quando uma estrela problemática desce do céu para se juntar a ela. O filme é inspirado no centenário da Disney e foca no tema do estúdio de realização de desejos. Julia Michaels e Benjamin Rice escreveram as canções, com o arranjador da Disney Dave Metzger escrevendo a partitura.

O México dará o pontapé inicial na quinta-feira em uma rara reviravolta. Como a França não durará até a próxima semana, não haverá abertura do mercado offshore na quarta-feira. O Reino Unido, a Espanha e a China, um mercado menos confiável de Hollywood – que deverá arrecadar US$ 5 milhões para o lançamento do filme no exterior – se juntarão na sexta-feira. Esperamos que a cimeira ele deseja Os países que abrirão esta janela inicial no exterior serão uma mistura do Reino Unido, México e China.

Se tudo correr bem, em 3 dias, pode ser o melhor filme doméstico de sexta a domingo para um filme de animação original pós-pandemia, com US$ 35 milhões após a estreia da Disney/Pixar racista Custando US$ 29,6 milhões. Atualmente pré-vendas nos EUA/Canadá para ele deseja avança 60% racista. ele deseja Está reservado em 3.700 cinemas, com estreias nos EUA começando na terça-feira às 15h. Disney terá alguns displays PLF em operação ele deseja.

As empresas aqui no BO local caíram no fim de semana passado Trolls se unem (abertura de US$ 30,6 milhões) da Universal/DreamWorks Animation, bem como do musical de animação original da Disney, Encantoque desafiou o Dia de Ação de Graças de 2021 com US$ 40,5 milhões por 5 dias e US$ 27,2 milhões por 3 dias.

Exceto China, novo IP racista (que estreou nos feriados) estreou com US$ 21,6 milhões em curtidas nas taxas de câmbio atuais. De forma similar, Moana Arrecadou US$ 22,4 milhões e Encanto US$ 14 milhões em faixas semelhantes.

No próximo fim de semana, França e Alemanha aderirão, seguidas pelo Japão em 15 de dezembro, Itália em 21 de dezembro, Austrália em 26 de dezembro e Coreia e Brasil no início de janeiro.

Comentários para ele deseja Tem uma pontuação de 52% no Rotten Tomatoes.

Lionsgate

O 2º lugar vem no BO doméstico durante 5 dias, que é o segundo fim de semana da Lionsgate Jogos Vorazes: Canção dos Pássaros Canoros e das Cobras Cerca de 30 milhões de dólares. Seu fim de semana de estreia ficou aquém das expectativas de abertura de US$ 50 milhões, de US$ 44,6 milhões. A estreia global foi de US$ 100,8 milhões. A corrida doméstica de 5 dias de US$ 30 milhões é um desconto de 33% no fim de semana de abertura da prequela dirigida por Francis Lawrence, que ocorre por volta do período de Ação de Graças de 2015. Jogos Vorazes: A Esperança Parte 2 Em comparação com o fim de semana de abertura (-26% com US$ 75,9 milhões em 5 dias em comparação com US$ 102,6 milhões em 3 dias). A audiência RT atingiu 91% Pássaros canoros e cobras Contra uma pontuação da crítica de 63% de novidades.

Aidan Monaghan/Sony Pictures/Filmes originais da Apple

Como dissemos na sexta-feira, a produção do Apple Studios de Ridley Scott Napoleão Através da Sony você vê um US$ 46 milhões Pela primeira vez a nível mundial, isto quebrou 22 milhões de dólares 5 dias locais, e 24 milhões de dólares em outro continente. Fotos históricas da guerra provaram ser dinheiro pouco antes de a pandemia chegar, ou seja 1917, E então, Oppenheimer. Noventa e seis resenhas do heroísmo de Joaquin Phoenix Napoleão Até 68% fresco. O filme fica nos cinemas por 45 dias. Napoleão E Pássaros canoros e cobras Compartilharemos EMAX.

Trolls se unem Pretendo tirar 5 dias de folga 20 milhões de dólares. O filme, dirigido por Walt Dohrn, recebeu CinemaScore, o mesmo que uma trilha sonora de primeira classe Trolls Em 2016.

Amazon/MGM Queimadura de sal Depois de uma média de abertura de US$ 46 mil e uma média teatral de US$ 322 mil em três dias, ele está se expandindo esta semana.