‘Baldur’s Gate 3’ chega ao IGN 10/10, Metascore caiu para empatar com ‘Tears’

Sim, sim, quem se importa com o que o IGN diz. Podemos viver na era do moderno “jogo ruim da imprensa”, mas isso geralmente vem das mesmas pessoas que discutem constantemente sobre as pontuações do Metacritic. E como o maior site de videogame em inglês por uma ampla margem, um que sobreviveu à morte de muitos outros, eu não diria que não é importante para o IGN. Distribui a pontuação perfeita para o grande jogo.

A filosofia da IGN é que um jogo 10/10 não precisa ser completamente perfeito, porque isso é literalmente impossível, mas quando você olha para os últimos 10/10s ao longo dos anos, isso coloca Baldur’s Gate 3 na mesma empresa que The Elden. Ring, The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, God of War, Pokémon Red and Blue e Ocarina of Time. Estou menos convencido por algumas das dezenas mais como Deathloop e Overwatch (embora talvez seja Overwatch no contexto da era de seu lançamento), mas cada um na sua. Aqui está A lista completa se você quiser ver. A PC Gamer também deu a ele uma das pontuações mais altas de todos os tempos, 97/100.

Agora que muitas análises registradas foram postadas, podemos ver que Baldur’s Gate 3 tem 27 avaliações 10/10 de um total de 55. A pontuação individual mais baixa é da Eurogamer com 8/10. 52 de 55 avaliações registradas são 9/10 ou superiores.

baldur

É por isso que a pontuação geral está próxima da melhor de todos os tempos. Alguns dos novos sub-10 realmente caíram sua pontuação de 97 insanos para 96 ​​ainda insanos. Isso significa que agora está empatado com o Tears of the Kingdom deste ano, embora ainda tenha menos da metade das críticas. Ele também perdeu o título de “Jogo de PC com maior pontuação de todos os tempos” para Disco Elysium: The Final Cut. No entanto, ainda está associado a… Half-Life 2, GTA 5 e Bioshock. Apenas seis jogos de computador na história têm 96 jogos, e Baldur’s Gate 3 está entre eles.

Eu disse antes que acho que o jogo agora é um dos favoritos para o Jogo do Ano, pelo menos para um show tão grande quanto o The Game Awards com base na votação de toda a indústria. Eu disse anteriormente que Tears of the Kingdom tem um bloqueio, mas agora tenho que restaurá-lo. Starfield é o cartão principal aqui, mas veremos como ele se compara aos outros grandes jogos AAA da Bethesda que marcaram pontos altos e ganharam prêmios GOTY antes. Em qualquer outro ano, este pode ser o boot, mas 2023 é a loucura.

Então, Baldur’s Gate 3 continua sendo um sucesso retumbante além do que qualquer um poderia esperar.

