Vazamentos de Starfield deixam CEO da Bethesda decepcionado

Não é segredo que o último projeto da Bethesda, Starfield, é o assunto da cidade. Todos os fãs de jogos aguardam ansiosamente este RPG espacial. Você pode sentir isso nas teorias dos fãs, nas discussões animadas nas mídias sociais e até nos sentimentos de personagens populares, por exemplo, Post Malone, entre outros.

Você não pode culpar a Bethesda por não querer ver mais vazamentos de Starfield online.

No entanto, nas semanas que antecederam a grande revelação de Starfield em 6 de setembro, uma tensão oculta era evidente. Vazamentos de informações estavam no centro dessa preocupação. De capturas de tela de mensagens no jogo aos pensamentos de alguém após 17 horas, que devem estar sujeitas a um acordo de não divulgação e, o mais importante, detalhes sobre conquistas no jogo – revelações não autorizadas e muito precoces levaram a reações mistas.

Por um lado, os vazamentos não são prejudiciais. Pelo menos, ainda não, de qualquer maneira. Os detalhes mais recentes realmente não afetam a experiência principal do jogo – os jogadores ainda terão que experimentar por si mesmos. Mas essa perspectiva não é universal. Outros afirmam que, à medida que o dia do lançamento se aproxima, mais vazamentos devem surgir, o que pode estragar as principais surpresas que a equipe da Bethesda elaborou meticulosamente.

Todo mundo sabe que eu não gosto de vazamentos. A mídia que cobriu o vazamento de alguém gostou menos. Quando os principais portos fazem isso para contornar a proibição que colocam em seu próprio código? Ah, eu realmente não gosto disso. 👎 – Matt Ferrari 🇺🇦 (PR_Flak) 19 de agosto de 2023

Em uma declaração que repercutiu amplamente, Matt Farry, diretor de relações públicas da Bethesda, expressou sem rodeios sua consternação com tais vazamentos.

Sem se referir diretamente a Starfield, suas palavras pintaram um quadro vívido: os desenvolvedores poderiam colocar seus esforços cuidadosos em qualquer projeto que pudesse ser desfeito por divulgação gratuita. No entanto, em uma época em que a informação é moeda corrente, os principais veículos costumam usar esses vazamentos para contornar embargos, capitalizando a sede insaciável do público pelo último furo jornalístico.

No entanto, culpar as portas por fazerem seu trabalho também não é correto. A raiz do problema aqui está em outro lugar – os métodos de codificação do Bethesda Game Studio e / ou sua decisão de oferecer pré-carregamentos antes do tempo, provavelmente em um esforço para obter revisões antes da data de lançamento do Acesso Antecipado de Starfield.

Para piorar a situação, a Bethesda parece ter chamado a atenção ao fornecer códigos de revisão para ocultar personagens, mesmo aqueles com registros de acompanhamento não comprovados. Não está fora de questão que alguns se arriscariam a quebrar o NDA, sem saber as consequências, tudo para se tornar viral.

Do lado positivo, publicidade é publicidade. Não importa se é negativo ou positivo. As pessoas ainda falam de você, e é isso que importa.

Desde seu anúncio inicial, a piada corrente em Starfield é que é um jogo típico da Bethesda – uma ótima experiência com sua parcela esperada de bugs e problemas. Mas aqueles desavergonhados o suficiente para se aventurar nas entranhas do espaço, nas profundezas do território repleto de spoilers, descobrirão que muito poucos vazamentos, se houver, abordam os problemas do jogo.

Nesse caso, vazamentos não intencionais atuam como potenciais ferramentas de marketing e, mais importante, orgânicas.

Você pode até argumentar que a própria Bethesda está vazando certos detalhes. Provavelmente não, mas você pode ver como também não é impossível – quanto mais pessoas falarem sobre Starfield, melhor, afinal.

Ainda existe um equilíbrio delicado entre a liberdade de denunciar e o respeito aos acordos de confidencialidade (NDAs). Um insider, vinculado por um acordo de não divulgação, não pode compartilhar detalhes exclusivos diretamente, mas nada os impede de discutir vazamentos de terceiros. Isso apresenta uma área cinzenta e um dilema ético. Também levanta a questão: como você pode dizer a diferença entre vazamentos reais e fabricados, especialmente quando os insiders não podem esclarecê-los por causa de acordos de não divulgação?

Para a comunidade de jogadores, os vazamentos podem apresentar sentimentos contraditórios: euforia ao receber as primeiras pistas ou frustração ao estragar momentos cruciais. Mas para os desenvolvedores, eles representam uma quebra de confiança e uma renúncia potencial de anos de trabalho duro.

Com o lançamento de Starfield se aproximando, este episódio nos leva a pensar sobre as responsabilidades da comunidade de jogos. Embora a sede de conhecimento seja natural, talvez haja mérito em esperar que os criadores compartilhem sua arte da forma pretendida. Afinal, a magia da descoberta, especialmente no vasto universo de um jogo como Starfield, é uma alegria que vale a pena preservar.