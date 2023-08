Wordle #791 de hoje Dicas, pistas e respostas para sábado, 19 de agosto

NurPhoto via Getty Images

O sábado finalmente chegou, minhas palavras mais queridas. É hora de se divertir. Passamos a semana inteira trabalhando duro e agora podemos jogar duro. Ou apenas sente-se e relaxe.

O verão está em pleno andamento, embora as monções recentemente tenham nos esfriado bem. Sinto-me especialmente grato por esta dádiva do céu, devido aos horríveis incêndios florestais em outros lugares – no Havaí, 111 pessoas morreram em incêndios florestais. No oeste do Canadá, cidades inteiras estão queimando. um dos meus Chamada à ação Seus colegas tiveram que evacuar junto com quase toda a cidade.

Então eu conto minhas bênçãos e tento não reclamar. Vimos alguns incêndios florestais horríveis aqui no passado, mas até agora este ano não sobrevivemos. Bata na madeira.

Bem, vamos fazer este Wordle.

Como resolver Wordle hoje

dica: Falando no Havaí, hoje Wordle está queimando mais incêndios florestais.

Dica: Este Wordle contém uma letra dupla.

Veja o Wordle #790 de ontem aqui.

Análise do Wordle Bot

Depois de resolver cada Wordle, fui até a página inicial do Wordle Bot para ver como era meu jogo de adivinhação. Hoje estou bem, mas minha sorte me abandonou. plano, O que eu achei que era um palpite muito bom, só me deu um quadrado amarelo e eu tinha 227 soluções possíveis restantes.

rolos –Qual Wordle Bot saudou como uma “ótima escolha” – me levou a 26, mas adicionou zero novos caracteres amarelos ou verdes. daqui, chato Finalmente coloquei o “A” no lugar certo e acrescentei um “G” amarelo, mas logo me deparei com uma escolha. Só consigo pensar em duas respostas possíveis: magma E manga E depois de muita deliberação, fui com minha intuição. Wordle Bot admitiu que no meu lugar, ele teria ido para o outro lado. felizmente, magma estava certo. Estado!

resultado de hoje

Lavagem totalmente inútil. 0 pontos por adivinhação em quatro pontos; 0 pontos por se conectar ao robô. Grandes zeros gordos em todos os lugares!

A origem da palavra Wordle hoje

A palavra “magma” tem sua origem no latim. Vem da palavra latina “magma”, que significa “substância espessa e pegajosa” ou “pasta”. Este termo latino, por sua vez, é derivado da palavra grega “mágma” (μάγμα), que também significa “unguento grosso” ou “pasta”.

No contexto da geologia e das ciências da terra, “magma” refere-se ao material de rocha fundida abaixo da superfície da terra. Consiste em uma mistura de rocha líquida, grãos minerais suspensos e gases dissolvidos. Quando o magma atinge a superfície da Terra através da atividade vulcânica, é comumente referido como “lava”.

O termo “magma” tem sido usado há séculos para descrever o material fundido contido em processos vulcânicos e formações geológicas, e sua origem reflete o conceito de uma substância espessa e viscosa que flui sob a crosta terrestre.

Jogue Wordle competitivo contra mim!

Eu tenho jogado um jogo brawler de PvP Wordle contra meu inimigo Wordle, mas. Agora você deve jogar contra mim! Eu posso ser seu oponente! (E seu prático guia Wordle, é claro). Você também pode Jogue contra um bot se você tiver uma assinatura do New York Times.

Aqui estão as regras:

1 ponto Para uma palavra em 3 palpites.

Para obtê-lo em um palpite. 1 ponto para me bater

Você pode manter uma contagem contínua de sua pontuação, se essa for a sua jam, ou apenas jogar dia após dia, se preferir.

