Aviões Boeing Max 9 permanecem aterrados enquanto companhias aéreas aguardam instruções de inspeção

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, que lidera a investigação do acidente, não determinou a causa e está em busca da peça que faltava no avião. O conselho disse que consideraria uma ampla gama de fatores potenciais, incluindo a supervisão da FAA, o processo de fabricação da Boeing e o trabalho de instalação ou manutenção realizado no avião.

“Tudo é possível, estamos expandindo muito e nada está fora de questão”, disse a presidente do conselho, Jennifer Homendy, em entrevista coletiva no sábado à noite.

A Administração Federal de Aviação disse no sábado que as inspeções exigidas incluirão 171 aeronaves Max 9 operadas por companhias aéreas dos EUA ou em território dos EUA. Ela disse que as inspeções devem levar de quatro a oito horas por aeronave. As companhias aéreas do exterior, incluindo a Turkish Airlines e a Copa Airlines do Panamá, também suspenderam os aviões Max 9.

A ordem da FAA contribuiu para o cancelamento de centenas de voos no fim de semana. O Alasca, que tem 65 aviões Max 9, disse que cancelou 170 voos no domingo devido ao encalhe do Max 9, afetando cerca de 25 mil clientes. Ela disse que espera um número “significativo” de cancelamentos adicionais na primeira metade da semana. A companhia aérea também disse que está aguardando mais instruções da Boeing e da FAA em relação às inspeções dos plugues das portas de seus aviões Max 9.