Boeing está sob escrutínio novamente após o último problema do 737 MAX

“Estamos vendo maior estabilidade e qualidade de desempenho em nossas fábricas, mas estamos trabalhando para manter a cadeia de suprimentos nos mesmos padrões”, disse o CEO da Boeing, Dave Calhoun, em uma teleconferência com analistas investidores e repórteres em outubro. .

A Spirit AeroSystems também trabalhou na fuselagem do 737 Max 9, incluindo a fabricação e instalação da vedação da porta que apresentou defeito em um voo da Alaska Airlines.

As entregas de outra aeronave Boeing, o 787 Dreamliner de corredor duplo, foram interrompidas por mais de um ano, até o verão de 2022, enquanto a fabricante de aviões trabalhava com a Administração Federal de Aviação para resolver vários problemas de qualidade, incluindo pequenas lacunas na fuselagem. corpo.

Outra falha foi descoberta no verão passado, retardando novamente as entregas do avião. A produção do 737 e do 787 tem sido lenta em meio a esses e outros problemas de qualidade e da cadeia de abastecimento.

Max foi suspenso no início de 2019, após dois acidentes que mataram 346 pessoas na Indonésia e na Etiópia. Ao longo de mais de 20 meses, a Boeing trabalhou com agências reguladoras em todo o mundo para corrigir problemas com o software de controle de voo do avião e outros componentes.