O que você sabe esta semana?

A temporada de lucros corporativos começou em Wall Street.

Relatórios de algumas das maiores instituições financeiras do país e leituras cruciais sobre a inflação darão as boas-vindas aos investidores na próxima semana.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro será divulgado na manhã de quinta-feira, e o Índice de Preços ao Produtor (IPP) de dezembro será divulgado na sexta-feira.

A semana terminará com uma série de ganhos bancários do JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), BlackRock (BLK) e Citi (C) no início da temporada de lucros do quarto trimestre.

As ações entram no período do relatório do quarto trimestre em modo calmo. Após nove semanas consecutivas de ganhos, o S&P 500 produziu uma semana negativa no início de 2024. Nos últimos cinco pregões, o Nasdaq (^IXIC), de alta tecnologia, caiu quase 4%. O S&P 500 (^GSPC) caiu quase 2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu quase 1%.

O surpreendente relatório sobre o emprego de Dezembro mostrou que o mercado de trabalho dos EUA terminou 2023 numa base bastante sólida. O mercado de trabalho criou 216 mil empregos em dezembro, cerca de 40 mil a mais que no mês anterior e acima das estimativas de Wall Street para o último relatório. A taxa de desemprego estabilizou em 3,7%, um nível historicamente baixo.

O rendimento médio por hora, um indicador de inflação observado de perto e uma medida da influência que os trabalhadores têm no mercado de trabalho, aumentou 0,4% no mês e 4,1% em relação ao ano anterior. Os economistas esperavam que os salários subissem 0,3% em relação ao mês passado e 3,9% em relação ao ano passado.

“A força dos dados salariais está a pressionar o Fed a manter-se estável por mais tempo”, escreveu Thomas Simons, economista norte-americano da Jefferies, numa nota aos clientes na sexta-feira. “[Average hourly earnings are] A um ritmo muito mais rápido do que a taxa de inflação dos últimos meses. O Fed está satisfeito com o progresso que fez para fazer a inflação voltar a 2%, mas continua forte [average hourly earnings] “Isso tornará a solução do problema da ‘última milha’ muito mais difícil.”

Enquanto Simons acenou com a cabeça, o debate sobre quando é que a Fed irá cortar as taxas de juro permanece. O Goldman Sachs ainda espera o primeiro corte em março.

“Continuamos esperando três cortes consecutivos de 25 pontos base na taxa de fundos federais em março, maio e junho, devido à inflação básica mais baixa”, escreveu a equipe econômica do Goldman liderada por Jan Hatzius na sexta-feira.

Por enquanto, os preços de mercado estão do lado do Goldman Sachs, embora as probabilidades mudem. Na tarde de sexta-feira, os mercados previam uma probabilidade de cerca de 66% de um corte nas taxas em março. Há uma semana, os investidores estimavam cerca de 88% de chance de um corte. De acordo com CME FedWatch.

Grande parte do debate sobre quando a Fed irá cortar centra-se na certeza do banco central de que a inflação está realmente a tender para a meta de 2% da Fed.

Mais informações sobre isso estarão disponíveis na próxima semana com a leitura do IPC de dezembro.

Os economistas de Wall Street esperam que a inflação global aumente 3,2% anualmente em Dezembro, um ligeiro aumento face aos 3,1% em Novembro. Espera-se que os preços subam 0,2% numa base mensal, o que também representa um ligeiro aumento em relação aos 0,1% de Novembro.

Numa base “núcleo”, que exclui os preços dos alimentos e da energia, o IPC deverá subir 3,8% em relação ao ano anterior, em Dezembro, um abrandamento face ao aumento de 4,0% observado em Novembro. Os aumentos mensais nos preços base deverão atingir 0,3%.

“No geral, esperamos que o relatório do IPC da próxima semana mostre que a inflação continua a ter uma tendência mais lenta, de uma forma que faz com que o FOMC comece a cortar as taxas de juro em junho”, escreveu a equipa económica do Wells Fargo numa nota de investigação na sexta-feira. “Os preços da energia estiveram mais estáveis ​​no mês passado e é pouco provável que repitam as grandes quedas observadas em Outubro e Novembro. Esperamos que a inflação das matérias-primas continue a diminuir num contexto de normalização da procura, cadeias de abastecimento mais saudáveis ​​e preços mais baixos das matérias-primas desde os seus picos.”

No plano empresarial, a temporada de resultados do quarto trimestre começará com resultados sólidos. Delta Air Lines (DAL), JPMorgan, Citi, Wells Fargo, Bank of America e BlackRock estão programados para apresentar relatórios na manhã de sexta-feira.

Os investidores estarão à procura de atualizações sobre os gastos dos consumidores, bem como sobre a forma como o setor financeiro está a aguentar-se num ambiente de aumento das taxas. A perspectiva de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve em 2024 pode impulsionar as ações dos bancos, de acordo com Mike Mayo, analista do Wells Fargo, que cobre o setor financeiro.

“Você viu que com a recuperação do Fed em dezembro, as ações dos bancos começaram a apresentar desempenho superior”, disse Mayo ao Yahoo Finance Live. “Mas quando você realmente vê [the Fed rate cuts] Se isso acontecer, penso que os bancos terão um desempenho ainda melhor. “Acredito que os riscos negativos serão mitigados.”

O setor financeiro fornecerá a primeira visão do desempenho das empresas no quarto trimestre. No geral, Wall Street estava cada vez mais pessimista em relação aos lucros do quarto trimestre. Desde 30 de setembro, as estimativas de lucros do S&P 500 caíram 6,8%. Por conjunto de fatos. Isto representa o maior declínio desde o terceiro trimestre de 2022 e excede em muito a média de 20 anos de 3,8%.

Pinky Chadha, estrategista-chefe de ações dos EUA no Deutsche Bank, espera um trimestre mais forte para os lucros. Mas, no curto prazo, mesmo isso poderá não constituir um impulso para o mercado, de acordo com Chadha, que salienta que a enorme recuperação das ações no final do ano coloca as ações numa posição de risco.

“A magnitude da valorização das ações durante as temporadas de lucros tem estado historicamente ligada em grande parte ao desempenho do mercado e ao posicionamento das ações”, explicou Chadha numa nota aos clientes. “Apesar do crescimento sólido e das fortes batidas que esperamos nesta temporada, a recuperação do mercado provavelmente será atenuada pelo forte aumento do S&P 500 desde o final da temporada de lucros anterior e pela posição patrimonial elevada (mas não extrema).

Uma marquise na entrada principal do edifício sede do JPMorgan Chase em Manhattan. (Foto de Eric McGregor/LightRocket via Getty Images) (Eric McGregor via Getty Images)

Calendário semanal

Segunda-feira

Dados econômicos: Não há lançamentos econômicos notáveis

Lucros: Jeffries (Jeff)

Terça-feira

Dados econômicos: NFIB Small Business Optimism, dezembro (90,6 esperado, 90,6 anteriormente)

Lucros: WD-40 (WDFC), Tilray (TLRY)

Quarta-feira

Dados econômicos: Estoques no atacado mês a mês, novembro (-0,2% esperado, -0,2% anteriormente)

Lucros: Página da Base de Conhecimento (KBH)

Quinta-feira

Dados econômicos: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego, semana que termina a 6 de janeiro (211.000 esperados, 202.000 anteriormente); IPC, Mensal, Dezembro (+0,2% esperado, +0,1% anteriormente); IPC excluindo alimentação e energia, mensal, dezembro (+0,3% esperado, +0,3% anteriormente); IPC, A/A, Dezembro (+3,2% esperado, +3,1% anteriormente); IPC excluindo alimentos e energia, ano/a, dezembro (+3,8% esperado, +4% anteriormente); Rendimento médio real por hora, ano/ano, dezembro (+0,8% anteriormente); Rendimento médio semanal real, ano-a-ano, dezembro (+0,5% anteriormente)

Lucros: Não há lucros perceptíveis

Sexta-feira

Dados econômicos: Índice de Preços ao Produtor, Mensal, Dezembro (+0,2% esperado, 0% anteriormente); Índice de Preços ao Produtor, A/A, Dezembro (+1,3% esperado; +0,9% anteriormente); Índice Básico de Preços ao Produtor, Mensal, Dezembro (+0,2% esperado, 0% anteriormente); PPI principal, ano/ano, dezembro (+2% esperado; +2% anteriormente)

Lucros: Delta Air Lines (DAL), JPMorgan (JPM), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Bank of America (BAC), Bank of New York Mellon (BK), Wells Fargo (WFC), UnitedHealth (UNH)

Josh Schaeffer é repórter do Yahoo Finance.

