Autoridades dos EUA pedem à AT&T e à Verizon que atrasem o serviço sem fio 5G devido a preocupações com a segurança da aviação

WASHINGTON (Reuters) – O secretário de transportes dos EUA, Pete Buttigieg, e o chefe da Administração Federal de Aviação, na sexta-feira, perguntaram à AT&T (Tennessee) e Verizon Communications (VZ.N) adiar a introdução planejada em 5 de janeiro do novo serviço 5G sem fio devido a questões de segurança da aviação.

Em uma carta vista pela Reuters na sexta-feira, Buttigieg e o diretor da FAA, Steve Dixon, pediram ao CEO da AT&T, John Stanke, e ao CEO da Verizon, Hans Vestberg, que atrasassem no máximo duas semanas como parte de uma “demonstração como uma solução de curto prazo para impulsionar a coexistência de 5G implantação em banda C e operações de voo seguro. ”

A indústria da aviação e a Federal Aviation Administration (FAA) levantaram preocupações sobre a potencial interferência de redes 5G com componentes eletrônicos sensíveis de aeronaves, como altímetros de rádio, que podem interromper voos.

“Estamos pedindo às suas empresas que continuem a pausar o serviço comercial da banda C por um curto período adicional de não mais de duas semanas após a data de publicação atualmente programada para 5 de janeiro”, diz a mensagem.

A Verizon e a AT&T disseram que receberam a carta e a estão revisando. No início da sexta-feira, as duas empresas acusaram a indústria aérea de tentar manter a implantação do espectro da banda C “refém até que a indústria wireless concorde em cobrir os custos de atualização de quaisquer altímetros obsoletos”.

Segundo a estrutura, Buttigieg e Dixon disseram, “o serviço comercial de banda C começará como planejado em janeiro, com certas exceções em aeroportos prioritários.”

A FAA e a indústria da aviação identificarão os aeroportos prioritários “onde a zona tampão permite que as operações de voo continuem com segurança enquanto a FAA conclui suas avaliações de interferência potencial.”

O governo trabalhará para identificar “mitigações para todos os aeroportos prioritários” para permitir que a maioria das “grandes aeronaves comerciais operem com segurança em todas as condições”. Isso permitirá a implantação em torno de “aeroportos prioritários em uma base contínua” – com o objetivo de garantir a ativação até 31 de março, evitando problemas imprevistos.

As companhias aéreas, que ganharam espectro em um leilão do governo de US $ 80 bilhões, concordaram anteriormente com medidas cautelares de seis meses para limitar a interferência.

Na quinta-feira, o grupo de empresas aéreas americanas pediu à Federal Communications Commission (FCC) para interromper o lançamento do novo serviço sem fio 5G em muitos aeroportos, alertando que milhares de voos poderiam ser interrompidos: “O dano potencial apenas para a indústria aérea é impressionante.”

Sarah Nelson, presidente da Flight Attendants Association-CWA, que representa 50.000 comissários de bordo em 17 companhias aéreas, considerou a proposta do DOT “a medida certa para implementar 5G com sucesso sem usar o público móvel (e as tripulações em seus voos) como cobaias para o dois sistemas que devem coexistir sem questionamentos para garantir a segurança. “

O grupo da indústria sem fio CTIA disse que a rede 5G é segura e o espectro está sendo usado em cerca de 40 outros países.

O presidente do Comitê de Transporte da Câmara, Peter DeFazio, na sexta-feira apoiou a petição do grupo de companhias aéreas que advertia que “não podemos nos dar ao luxo de tentar a segurança de vôo”.

