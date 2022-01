O clima severo e a infecção de omicron causam o cancelamento de milhares de voos nos Estados Unidos

Os passageiros empurram suas bagagens em frente a uma esteira de bagagens dentro do terminal da United Airlines no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) durante a temporada de férias, pois a variante Omicron do coronavírus (COVID-19) ameaça aumentar o número de casos em Los Angeles, Califórnia, US 22 de dezembro de 2021.

As companhias aéreas cancelaram mais de 2.400 voos nos Estados Unidos no dia de ano novo, devido ao mau tempo em todo o país e um aumento nos ferimentos de omicron entre os funcionários que interromperam as viagens aéreas durante o feriado de fim de ano.

Desde a véspera de Natal, as companhias aéreas cancelaram mais de 12.000 voos nos Estados Unidos e tiveram que atrasar milhares de outros, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

Os problemas de viagem ocorrem durante o período previsto pelas companhias aéreas que estará entre os mais ocupados desde o início da pandemia. No ano passado, a Administração de Segurança do Transporte examinou quase 580 milhões de pessoas, um aumento de 79% em relação a 2020, mas ainda uma queda de 30% em comparação com 2019 antes da pandemia.

Southwest Airlines Em grande parte, sobreviveu a algumas das interrupções severas que afetaram os concorrentes durante as férias, mas cancelou 472 voos no sábado, 13% de sua programação, de acordo com a FlightAware. A companhia aérea suspendeu as operações nos aeroportos de Chicago a partir das 13h, horário local, antes de uma forte tempestade de inverno.

A companhia aérea tem mais de 200 partidas diárias do Aeroporto Internacional Chicago Midway. Uma porta-voz da companhia aérea disse que os voos foram interrompidos porque os planejadores estavam “esperando que os fortes ventos e nevascas que nossas décadas de história neste aeroporto nos mostram irão desacelerar o espaço aéreo e tornar muito difícil precipitar e colocar os aviões de volta no ar”. A porta-voz da Southwest não tinha problemas no emprego.

Embora o clima tenha causado muitos cancelamentos no dia de Ano Novo, incluindo operadoras companhias aéreas UnidosE linhas Aéreas Delta E JetBlue Airways Centenas de voos cancelados durante o feriado, citando infecção de omicron entre as tripulações por várias interrupções.

As companhias aéreas aumentaram os incentivos para os pilotos e comissários de bordo embarcarem nos voos, diminuindo a falta de pessoal que alguns executivos dizem que pode durar várias semanas, à medida que os casos da Covid continuam aumentando.

Negociação da Airline Pilots Association, United Pilots Association três pagam Para os pilotos que voam em voos abertos durante a maior parte de janeiro, informou a CNBC na sexta-feira. Comissários de bordo da United, tripulantes de cabine e pilotos em espírito Outros também recebem pagamento extra durante o período movimentado de férias.

A FAA também disse no início desta semana que as interrupções provavelmente continuarão.

“É provável que o clima e o tráfego sazonal pesado atrasem alguns voos nos próximos dias”, disse a agência em comunicado na sexta-feira. “Como o resto da população dos Estados Unidos, um número crescente de funcionários da FAA testou positivo para COVID-19. Para manter a segurança, os volumes de tráfego podem ser reduzidos em algumas instalações, o que pode levar a atrasos durante os períodos de maior movimento.”

As companhias aéreas tentaram cancelar os voos antecipadamente para que os clientes não fiquem presos no aeroporto, confundindo os balcões de passagens e correndo para mudar seus planos. JetBlue Airways Ele disse esta semana que vai 1.280 voos interrompidos Até meados de janeiro para evitar cancelamentos de última hora com as equipes de infecção do Omicron COVID.

linhas Aéreas americanasDados da FlightAware mostraram que, que opera um grande hub fora do Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago, cancelou 205 voos, ou 7% de suas operações, no sábado. A United, com sede em Chicago, cancelou 153, 7% de seus voos principais.