Austrália recebe turistas de volta com coalas domados

CANBERRA, Austrália (AFP) – Turistas internacionais e viajantes de negócios começaram a chegar à Austrália com poucas restrições nesta segunda-feira, quando as famílias se reuniram após uma separação de dois anos ou mais forçada por algumas das medidas pandêmicas mais draconianas de qualquer democracia no país. o mundo. .

A Austrália fechou suas fronteiras para turistas em março de 2020 em uma tentativa de conter a disseminação local do COVID-19, mas na segunda-feira removeu suas restrições finais de viagem para passageiros totalmente vacinados.

Chorando, a turista britânica Sue Whitton abraça seu filho adulto Simon Whitton quando ele a cumprimenta no aeroporto de Melbourne.

“Ele tem setecentos e vinte e quatro (dias) de diferença e ele é meu único filho, e eu estou sozinha, e isso significa o mundo para mim”, disse a mãe a repórteres.

“Eu não quero deixá-lo. Eu realmente não quero deixá-lo. Oh, ele é simplesmente lindo. Obrigado por me receber. Estamos muito gratos por isso, muito gratos”, acrescentou.

Os passageiros no aeroporto de Sydney foram recebidos por simpatizantes jubilosos acenando com brinquedos de coala e favoritos australianos, incluindo bolos de chocolate Tim Tames e caixas de vegemite.

O ministro federal do Turismo, Dan Tehan, estava de prontidão para receber as primeiras chegadas em um voo da Qantas de Los Angeles que pousou às 6h20, horário local.

“Acho que haverá uma recuperação muito forte em nosso mercado de turismo. Nossas experiências maravilhosas não desapareceram”, disse Tehan.

A ministra do Interior, Karen Andrews, disse que todos os viajantes terão seu status de vacinação verificado antes de sua chegada para evitar uma repetição do desastre do visto para o tenista sérvio Novak Djokovic. .

Djokovic obteve um visto por meio de um processo automatizado antes de deixar a Espanha para competir no Aberto da Austrália em janeiro, mas foi deportado após chegar a Melbourne porque não havia sido vacinado contra o COVID-19.

A diretora da Tourism Australia, Philippa Harrison, disse esperar que o número de turistas leve dois anos para se recuperar aos níveis pré-pandemia.

“É realmente um ótimo começo”, disse Harrison. “Isso é o que a indústria tem pedido de nós, você sabe, apenas traga nossos convidados internacionais de volta para nós e nós vamos aceitar a partir daí”

Na segunda-feira, a Qantas estava trazendo passageiros de oito destinos no exterior, incluindo Vancouver, Cingapura, Londres e Delhi.

O presidente-executivo da companhia aérea com sede em Sydney, Alan Joyce, disse que as reservas têm sido fortes desde que o governo federal anunciou há duas semanas que o país estava diminuindo as restrições. .

“Foram dois anos difíceis para todos na indústria do turismo, mas hoje é realmente um dos grandes passos no caminho de volta para uma recuperação completa, então estamos muito animados hoje”, disse Joyce.

O primeiro-ministro Scott Morrison disse que 1,2 milhão de pessoas têm visto para entrar na Austrália com 56 voos internacionais programados para pousar nas primeiras 24 horas da reabertura das fronteiras.

Na segunda-feira, a Austrália registrou 17.736 novas infecções por COVID-19 nas últimas 24 horas e 34 mortes. O número de mortos na Austrália desde o início da epidemia chegou a 4.929.

A Austrália impôs algumas das restrições de viagem mais duras do mundo a seus cidadãos e residentes permanentes em março de 2020 para impedi-los de repatriar o COVID-19.

Os viajantes tiveram que solicitar isenção da proibição de viagem, mas o turismo não era um motivo aceitável. Estudantes internacionais e imigrantes qualificados foram priorizados quando as restrições de fronteira foram relaxadas em novembro em resposta a um aumento na taxa de vacinação entre a população australiana. Turistas da Nova Zelândia, Japão e Coréia do Sul também foram autorizados desde o início.

Os estados e territórios australianos também têm suas próprias regras do COVID-19; O mais rigoroso é imposto pelo estado da Austrália Ocidental, que cobre um terço do continente insular.