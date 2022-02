Covid-19, autorização de máscara e notícias sobre vacinas: atualizações ao vivo

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, planeja priorizar estratégias como vacinação e armazenamento de coronavírus. crédito… Karl Mundon/Bay Area News Group, via Associated Press

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, descreveu no domingo o novo plano de pandemia que divulgou na semana passada como uma abordagem “mais razoável e sustentável” que tiraria o caso do “modo de crise” agora que os casos da Omicron caíram significativamente e Muitos moradores estavam ansiosos para seguir em frente.

Seus comentários no MSNBC seguiram um anúncio de autoridades estaduais na semana passada. Sobre o plano “próximo estágio”que priorizaria estratégias como vacinação e estoque de coronavírus, ao mesmo tempo em que facilitaria as medidas de resposta a emergências, como mandatos de máscaras.

“Há um ano e meio, dois anos atrás, tínhamos uma metáfora de guerra e esperávamos que houvesse um show de fitas no estilo da Segunda Guerra Mundial”, disse o governador Newsom. “No final das contas, porém, acho que percebemos que teremos que conviver com diferentes espécies e essa doença por muitos anos. E é isso que esse plano faz, estabelece um curso para fazê-lo de forma sustentável.”

A variante Omicron desencadeou um enorme boom na Califórnia. Embora o estado tenha visto um declínio acentuado nas infecções conhecidas desde meados de janeiro, os novos casos ainda estão pairando em mais de 13.000 por dia. No geral, durante a pandemia, o coronavírus infectou pelo menos 1 em cada 5 californianos e matou mais de 84.000. De acordo com o banco de dados do New York Times.

casos

hospitalização

casos de morte 400%

Do auge do inverno passado Sobre estes dados Fontes: órgãos estaduais e municipais de saúde (casos, óbitos); Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (Hospitalização).

Califórnia Entre muitos estados para facilitar os requisitos de mascaramento nas últimas semanas, com o Havaí como o último estado a manter um mandato estadual. Porto Rico também não anunciou mudanças futuras.

Mas as autoridades federais de saúde Ainda não lançado Quaisquer novas recomendações que reflitam o levantamento de restrições – incluindo mandatos de máscaras nas escolas – em quase todos os estados e O caminho dos Estados Unidos na próxima etapa ainda é complexo.

A Dra. Rochelle Wallinsky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, observou na semana passada a necessidade de “ficar em vigília” para que as infecções continuem um declínio promissor em todo o país. Ela disse que o CDC divulgaria em breve novas diretrizes “relevantes” que sugeririam o ajuste de restrições, incluindo o uso de máscaras, com base em fatores como capacidade hospitalar, não apenas no número de casos.

Apesar do recuo em todo o país, muitas pessoas Você permanece tão vulnerável e sente as mudanças que deixou para trás. Mais de sete milhões de adultos nos Estados Unidos são considerados imunocomprometidos, o que significa que têm doenças ou estão recebendo tratamentos como quimioterapia que reduzem sua capacidade de combater uma infecção por coronavírus ou responder bem a vacinas. E dezenas de milhões têm outras condições Isso os coloca em maior risco Doença grave ou morte.

O novo plano da Califórnia enfatiza a vigilância e a preparação, com ênfase em continuar a promover vacinas enquanto os suprimentos médicos são estocados, garantindo aumento de pessoal, combate à desinformação e aumento do rastreamento de esgoto e genoma para descobrir novas variantes. De acordo com o plano, os requisitos de máscara estarão sujeitos a alterações com base na gravidade e escala de novas infecções.

Em suas notas da MSNBC, Newsom reconheceu a fadiga que as pessoas sentem com o “componente visto” de mudar regras e políticas dependendo de cada onda ou onda. “Estamos exaustos. Todos estão exaustos. Ao mesmo tempo, estamos um pouco ansiosos. O que o futuro reserva?” Ele disse.

Newsom disse que a nova política da Califórnia foi baseada em uma revisão de dois meses das melhores práticas em todo o mundo. Mas ele enfatizou a necessidade de ser “humilde” diante de um vírus que pode continuar a sofrer mutações de maneiras inesperadas.

Na CNN no domingo, o governador do Colorado, Jared Polis, também enfatizou a incerteza sobre o que poderia estar por vir, embora tenha suspendido os mandatos de máscaras e outras restrições no verão passado. Quando perguntado por que mais árbitros estão fazendo isso agora, ele destacou a proteção fornecida pelos tiros reforçados, que diminuir drasticamente risco de doença grave.

Califórnia e Colorado relataram uma taxa de vacinação completa de cerca de 70 por cento; severamente 92 por cento do Colorado A população com 65 anos ou mais está totalmente vacinada, em comparação com 89 por cento Em califórnia.

“Acho que o importante é se preparar para um futuro incerto”, disse o governador Polis. E acho que muitos países estão se comprometendo com isso. Espero que o governo federal também o faça.”