Rússia-Ucrânia: Nova inteligência aumenta os temores dos EUA de que a Rússia está se preparando para uma ação militar

A inteligência sobre comandantes táticos e agentes de inteligência é um dos vários indicadores que os Estados Unidos estão monitorando para avaliar se os preparativos russos estão nos estágios finais de uma possível invasão.

Algumas fontes indicam que outros indícios, como interferência eletrônica e ataques cibernéticos generalizados, ainda não foram observados. As fontes alertaram que as ordens sempre podem ser retiradas ou podem ser informações falsas destinadas a confundir e enganar os Estados Unidos e seus aliados.

“Mas até que os tanques realmente cheguem e os aviões voem, vamos aproveitar cada oportunidade e cada minuto para ver se a diplomacia ainda pode dissuadir o presidente Putin de seguir em frente”, continuou ele.

Biden realizou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional no domingo sobre a situação na Ucrânia com seus principais conselheiros, incluindo Blinken e Harris, o secretário de Defesa Lloyd Austin e o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan – todos os quais estiveram na Europa no fim de semana para discutir o caminho a seguir com aliados. . para enfrentar a crise.

Harris disse à CNN durante uma coletiva de imprensa em Munique no domingo, após Reunião com os líderes i Incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no sábado. Harris enfatizou que os Estados Unidos e seus aliados ainda estão tentando resolver a crise diplomaticamente, mas o caminho está se “estreitando”.

“Eles estão se desintegrando e agora estão prestes a atacar”, disse Austin em comentários da Lituânia no sábado, acrescentando que as tropas estavam “se movendo nas posições certas para poder lançar um ataque”.

Além dos temores de que a Rússia possa estar planejando um ataque em larga escala, está a dramática escalada de violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia nos últimos dias, que a Ucrânia atribuiu às forças apoiadas pela Rússia na região de Donbass, na Ucrânia. A Rússia, por sua vez, alegou que a Ucrânia estava planejando um ataque em larga escala no Donbass, o que exigiria uma maior presença militar pró-russa lá.

Blinken disse na Conferência de Segurança de Munique na sexta-feira que a recente escalada no leste da Ucrânia era “parte de um cenário que já está em jogo para criar falsas provocações, depois ter que responder a essas provocações e, eventualmente, cometer nova agressão contra a Ucrânia”.

No início do domingo, a Casa Branca anunciou repentinamente que Biden viajaria para Wilmington, onde permanecerá nas férias do Dia do Presidente. Mas o voo foi cancelado abruptamente na tarde de domingo, de acordo com um funcionário da Casa Branca, quando o presidente estava ao telefone com o presidente francês Emmanuel Macron para uma curta ligação de 15 minutos.

Esta história foi atualizada com informações adicionais no domingo.