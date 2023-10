Atualizações ao vivo sobre o IPC dos EUA e a inflação na China

2 horas atrás

O Índice Hang Seng em Hong Kong caiu mais de 2%, afetado pelo setor cíclico de bens de consumo.

Liderando as perdas do índice está a gigante do comércio eletrônico JD.com, que caiu até 12%, para seu nível mais baixo em um ano. As ações da Chow Tai Fook Jewelry caíram 5,19% e as ações da Haidilao perderam 4,18%. As ações da empresa automotiva Zhongsheng Group caíram 4,94%.

Outros índices de pesos pesados ​​também estão no vermelho. As ações do Baidu caíram 5,17%, enquanto as ações do Alibaba e Meituan caíram 3,44% e 3,89%, respectivamente.

Entre outras ações que empurraram o índice para baixo, o China Merchants Bank caiu 1,27%, enquanto a Ping An Insurance perdeu 1,67%. As ações do HSBC Holdings também caíram 1,42%.

-Li Ying Shan