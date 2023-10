A testemunha estrela Caroline Ellison diz que Sam Bankman Fried cometeu ‘erros terríveis’

Pouco mais de uma semana após o julgamento de Bankman-Fried, Ellison emergiu como a testemunha mais forte contra ele. Em seu depoimento no tribunal federal de Manhattan, ela disse ao júri que Bankman-Fried, 31 anos, sabia há meses que as finanças da Alameda estavam em um estado precário e que a empresa enfrentaria intensa pressão para reembolsar a maior parte dos US$ 10 bilhões que pagou. tive. Emprestado de clientes FTX.

A Sra. Ellison dirigia a Alameda e namorou o Sr. Bankman-Fried. Depois que a FTX e a Alameda falharam em novembro, os promotores federais acusaram o Sr. Bankman-Fried de transferir bilhões de dólares em depósitos de clientes da FTX para a Alameda e depois gastar o dinheiro em doações políticas, compras de imóveis e outros empreendimentos. Tornou-se um símbolo de arrogância e assunção de riscos imprudentes na indústria de criptomoedas.

Ellison e dois outros executivos seniores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, mais tarde se declararam culpados de fraude e concordaram em cooperar com o governo.

Ellison, que esteve no banco das testemunhas pelo terceiro dia, deu alguns dos depoimentos mais cruéis e emocionantes do julgamento. Na quarta-feira, ela conteve as lágrimas ao descrever o colapso das empresas de Bankman-Fried, dizendo que parte dela estava aliviada por não precisar mais mentir para esconder que a empresa Alameda devia bilhões de dólares aos clientes da FTX.

Questionada por Cohen, Ellison admitiu que enviou um documento enganoso aos funcionários da Alameda no ano passado, que apresentava uma versão mais otimista do desempenho comercial da empresa do que o que ela discutiu com Bankman-Fried.