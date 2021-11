Atualização do Animal Crossing New Horizons 2.0: As melhores novidades

Surpresa! Animal Crossing: New Horizons partícula 2.0 atualização Ele recebeu uma liberação antecipada na noite de quarta-feira. Foi originalmente programado para ser lançado na sexta-feira, 5 de novembro Novos horizontes Atualizado há um dia no Nintendo Switch.

Agora, os fãs estão lutando para descobrir todos os tesouros escondidos lá dentro, e cara, eles encontraram o ouro. Embora tenha havido muitas adições bem conhecidas – como a chegada de Brewster Café de volta Rostos familiares como Kapp’n – Os fãs já descobriram novos recursos mais interessantes.

A atualização é um verdadeiro tesouro de novos detalhes esperando para serem descobertos, e os fãs postaram um monte de screenshots mostrando o que eles estão animados até agora. Isso incluiu tudo, desde novos itens estranhos (incluindo um vulcão inteiro que você pode adicionar à sua ilha) até uma nova câmera de primeira pessoa. Também estamos vendo a adição de personagens não anunciados em Novos horizontes Ao vivo em outubro, como o irmão de Isabel, Digby. Aqui está tudo o que vimos os fãs falarem online conforme as pessoas começam a mergulhar na atualização.

Nova câmera de primeira pessoa com lente fisheye

o Novos horizontes A atualização 2.0 adicionou vários novos recursos à câmera do seu telefone. Agora, os jogadores podem tirar fotos em primeira pessoa e adicionar filtros. Ele não apenas traz uma nova perspectiva, mas também permite que as pessoas tirem fotos engraçadas e engraçadas de seus aldeões usando as lentes olho de peixe da nova câmera.

Tireoide

As estatuetas vacilantes e cambaleantes do mundo Animal Crossing estão de volta em grande estilo. atualizá-lo Quantidades adicionadas de giroide, tudo com seus próprios recursos exclusivos. Aqui estão alguns itens particularmente fofos e estranhos que as pessoas postaram.

Até rostos familiares estão de volta

Favoritos do Animal Crossing que não estavam disponíveis anteriormente em Novos horizontes Você tem Faça um retorno surpresa. Agora você pode jogar com Digby, irmão de Isabelle, e também com toda a família Kapp’n. Ah, e Resetti está finalmente de volta em grande estilo. Toda a turma está aqui!

Novos elementos decorativos, incluindo um vulcão e uma boneca CPR

Uma conta de fã de Animal Crossing postou que, de acordo com sua estimativa, mais de 3.000 itens foram adicionados ao jogo. Os fãs estavam escolhendo alguns itens que se destacam para eles, incluindo um vulcão cheio (não se preocupe, ele está dormindo), bem como uma boneca de RCP. Um fã sortudo também encontrou a configuração do player, que inclui uma referência ao aplicativo de bate-papo Discord.

Apresentação: mochila de urso de pelúcia, além de outros acessórios fofos

Novos itens também significam novas maneiras de decorar os moradores e seus acessórios. Há muitos novos itens da moda, e muitas pessoas já mencionaram um item importante: uma mochila de pelúcia com ursinho de pelúcia. Esta mochila vem junto com muitas outras bolsas pastel fofas que estão deixando os fãs animados.

A atualização foi lançada há menos de um dia, e os fãs já apontaram várias novidades. Além disso, os jogadores também ficaram entusiasmados com os novos recursos de Qualidade de Vida, bem como com a receita que finalmente permitirá que você Use todos os robalos. Por enquanto, o mundo de Animal Crossing é uma ostra para os fãs!