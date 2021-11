Alguns smartphones Google Pixel apresentam esgotamento da bateria com o Android 12

Aqui está a essência do artigo em forma de vídeo:

A versão estável do Android 12 chegou Com telefones Google Pixel 6. Desde então, ele também está disponível para outros telefones Pixel. No entanto, alguns modelos estão com problemas após a atualização.

Alguns smartphones Google Pixel podem descarregar a bateria após a atualização do Android 12

Alguns usuários de smartphones Pixel relataram desconforto em relação à vida útil da bateria de seus dispositivos (1E 2E 3E 4) Eles observaram que, após a atualização do Android 12, a duração da bateria piorou significativamente em comparação com o Android 11.

Depois de atualizar para o Android 12, a bateria parece estar se esgotando muito mais no meu Pixel 4a. Você perde uma porcentagem a cada meia hora quando o telefone não está em uso. Este não era o caso antes da atualização. Terei 24 horas de uso total com uma única carga.

O problema relatado parece estar presente em modelos muito recentes. Por exemplo, muitos usuários afetados possuem o Google Pixel 4a 5G ou o Google Pixel 5, ambos lançados no ano passado. Portanto, o problema não se limita aos modelos mais antigos.

O problema estava na versão beta do Android 12

Na versão beta pública do Android 12, o consumo excessivo de bateria já foi relatado (1E 2) Agora que a versão estável está disponível, alguns telefones Pixel ainda apresentam o problema.

O problema é com o serviço de inteligência do sistema Android. Existem muitos assistentes em torno desse problema no software Android 12 beta. Parece que o Google não resolveu o problema.

Este foi meu primeiro telefone Pixel, e se é assim que o Google testa seu hardware, este será o meu último …

Parece haver uma solução alternativa que pode ajudar a resolver o problema, de acordo com Relatório. No entanto, nem todos os usuários afetados desejam aplicar o processo, pois ele requer uma redefinição de fábrica e uma instalação limpa.

1. Faça backup de tudo

2. Vá para Configurações / Sistema / Opções de redefinição / Apagar todos os dados (redefinição de fábrica)

3. Ao reiniciar o telefone, não restaure o backup

4. Quando o telefone estiver ligado e a Play Store tiver atualizado tudo, instale seus aplicativos novamente a partir do Gerenciador de Aplicativos e Dispositivos / Instalador (menu suspenso). Mude para “Não instalado” e selecione os aplicativos que deseja.

Não se sabe se o Google está ciente disso

Atualmente, não se sabe se o Google está ciente do problema. Entre os relatórios, alguns especialistas em produtos Recomendado Os usuários afetados devem enviar seus comentários. No entanto, eles não confirmam a escalada do problema.

Portanto, por enquanto, os usuários afetados só podem esperar por uma declaração oficial do Google sobre o assunto. Eles também podem tentar a solução alternativa descrita acima.

Quando houver mais notícias sobre o suposto problema de consumo de bateria em alguns telefones Google Pixel após a atualização para o Android 12, atualizaremos este artigo com informações relevantes.

Atualização 1 (01 de novembro)

16:43 (real): O Suporte do Google no Twitter também está pedindo aos usuários que inicializem no modo de segurança para ver se o problema persiste. Além disso, a equipe também está pedindo aos usuários que entrem em contato com a equipe de suporte por chat para obter mais assistência.

Nós entendemos como isso é difícil. Você pode tentar reiniciar o telefone no modo de segurança e ver se funciona bem? Conte-nos como foi. (Fonte)

18:25 (real): Um funcionário do Google confirmou no rastreador de problemas oficial que investigará o relatório do usuário sobre problemas de bateria após a atualização do Android 12.

Agradecemos sua ajuda! Na maioria dos casos, não poderemos enviar uma resposta individual, mas investigaremos sua denúncia e usaremos as informações fornecidas para melhorar o Android. (Fonte)

Atualização 3 (03 de novembro)

10:30 (IST): Enquanto o Google está trabalhando para corrigir problemas de drenagem da bateria no Android 12, sugerimos ir para Configurações da bateria> Gerenciador de bateria e, em seguida, ativar a opção “Gerenciar aplicativos automaticamente”, se não estiver ativada por padrão.

Quando ativado, os aplicativos que você não usa com frequência deixarão de consumir bateria em segundo plano. No entanto, também significa que as notificações podem ser interrompidas em algumas situações.