As substituições de tela do iPhone 13 feitas por você mesmo estão quebrando a identificação facial, a menos que você possa usar uma microssolda

A nova linha do iPhone 13 da Apple pode ter muitos recursos novos, mas agora tem limitações significativas que tornam difícil para oficinas de reparo independentes substituir telas quebradas. Se você tentar mudar de tela, o Face ID não funcionará – isto é, a menos que você saiba como usar uma microssolda e possa mover com sucesso um microcontrolador da tela original para uma nova tela, conforme detalhado em um artigo de eu resolvo isso.

A mudança de substituição comum torna mais difícil para oficinas de reparo independentes que podem confiar nos reparos de tela como uma parte importante de seus negócios. Aparentemente, as lojas autorizadas da Apple não parecem ter esse problema, já que têm acesso a softwares que “podem fazer o iPhone 13 aceitar uma nova tela em apenas alguns cliques”, segundo a Apple. eu resolvo isso. Mas muitas lojas independentes não fazem parte do programa oficial de reparos independentes da Apple, que dizem ter Termos invasivosO que os deixa tendo que tentar encontrar uma maneira de consertar as telas do iPhone por conta própria.

Se você quiser ver o quanto a chave do microcontrolador é compartilhada, verifique isto esse vídeo do iCorrect. O reparo é um processo de várias etapas que parece levar algum tempo e requer equipamentos especiais. É quase certo que é impossível para a maioria dos proprietários de iPhone experimentá-lo por conta própria.

A Apple tem constantemente afastado as pessoas de soluções para lojas independentes com avisos ameaçadores que aparecem a seguir. Troca de bateria E Alternativas de tela Para alguns iPhones. Mas a situação com o Face ID quebrado no iPhone 13 significa que as pessoas que querem consertar a tela não têm muitas opções boas.

Reparo certificado Pode ser caroAppleCare Plus também é pago Preços de reparo de tela reduzidos. Mas quando as alternativas incluem encontrar uma loja independente com a capacidade de desligar um microcontrolador, substituir a tela com o sacrifício do Face ID ou simplesmente viver com uma tela quebrada, pagar por um conserto autorizado pode parecer a melhor opção, mesmo que seja o pior para você, para sua carteira.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário.