Astros se recuperam do primeiro título do Grand Slam para o Atlanta Braves, trazem o campeonato mundial de volta a Houston para o jogo 6

ATLANTA – É quase um clichê dizer que um time perdendo por 3-1 em sua melhor sequência de 7 jogos foi empurrado para o limite. Se for esse o caso, o Houston Astros foi para a beira do precipício e um pouco depois e sobreviveu para nos avisar.

Os Astros se recuperaram de sua primeira vitória no Grand Slam para Atlanta Adam Duval, derrotando o Braves por 9-5 no domingo e retornando o Campeonato Mundial a Houston para o sexto jogo na terça-feira. Atlanta ainda manteve uma vantagem de 3-2 na série.

Ao ouvir o técnico Dusty Baker do Houston dizer isso, a motivação dos Astros era bem simples.

“Não queríamos encerrar aqui com uma festa aqui”, disse Becker.

O golpe de Duval colocou uma carga na multidão permanente apenas no hall de Truist Park, ansiosa para ver os Braves ganharem seu primeiro título desde 1995 e o primeiro desde que o clube se mudou para seu parque de cinco anos no subúrbio de Cobb County.

Nesse ponto, a história não estava do lado de Houston. O Braves se tornou o primeiro time a marcar quatro corridas em uma potencial final da World Series desde o Yankees de 1961, que partiu em um cruzeiro para uma vitória de 13 a 5 sobre o Reds para ganhar o título 60 anos atrás.



Além disso, as equipes estavam em 45-3 o tempo todo quando estavam à frente por quatro ou mais corridas em qualquer ponto do intervalo potencial, de acordo com estatísticas e informações da ESPN. Faça 45-4. E Becker, cujos gigantes de 2002 foram o último time a perder uma grande vantagem em um cenário decisivo para o campeonato mundial, sentiu que, se isso tivesse que acontecer, seria bom ter acontecido com tanto da partida restante.

“Eu sempre digo, se isso vai acontecer, que seja cedo”, disse Becker. “Você não quer que isso aconteça no meio ou no final da partida. Os jogadores entraram. Isso é o que importa.”

No vazio, se há uma equipe que deve se sentir confortável para superar o déficit das quatro tacadas com o fim da temporada despencando, é os Astros. Combinado com a extensa experiência pós-temporada de Houston – cinco viagens consecutivas para o ALCS e três bandeiras em cinco temporadas – esta foi a maior ofensiva do beisebol durante a temporada regular e uma que conseguiu se tornar mais produtiva assim que os playoffs começaram.

Isso foi até que o Campeonato Mundial começou e os Astros lutaram para atingir uma média de rebatidas do time de 0,206 durante seus primeiros quatro jogos contra o Atlanta. Houston fechou uma segunda tacada durante a derrota no jogo 3 de sexta-feira e só conseguiu duas corridas na derrota por 3-2 no jogo 4 no sábado.

Some-se a isso a lacuna da cadeia de 3-1, o déficit inicial de 4-0 no jogo 5 e as lutas no ataque, e isso criou um cenário sombrio para todos, ao que parece, exceto para os Astros.

Shortstop do Astros “Eu digo para continuar lutando” Carlos Correa Ela disse. “Sou um grande fã de artes marciais mistas e quase vi muitos caras lutarem para ganhar uma luta.”

Os Astros não foram eliminados devido à impotência precoce e as sementes para essa transformação podem ter sido plantadas antes da partida. Depois de dois dias seguidos de frio, garoa e nevoeiro significando que o campo em Truist Park permaneceu sob uma lona pré-jogo e prática de rebatidas dizimada, o jogo de domingo foi disputado em condições frescas, mas secas.

Assim, as duas equipes puderam entrar no estádio antes da partida e realizar os habituais treinos pré-jogo. Esta foi uma bênção especial para os Astros, que lutaram para se aclimatar a um parque onde tinham jogado apenas dois jogos antes desta série e não jogavam nada desde 2017.

“Hoje parecia um campeonato mundial porque eles têm que ir a campo e ver todas as pessoas e toda a mídia”, disse Becker. “Parecia um campeonato mundial, onde o outro foi [games] Eu senti como se estivéssemos fora da cela e apenas iríamos jogar. Então isso foi grande, o fato de termos entrado em campo. ”

Fosse essa a chave ou não, os Astros superaram os Braves por 9-1 após seu soco inicial, uma explosão amarrada ao fundo da classificação.

Baker mudou sua escalação após lutar contra os agressores durante os dois primeiros jogos em Atlanta, eliminando o terceiro jogador do All-Star. Alex Bergman para o sétimo lugar na ordem de rebatidas. Bregman foi um dos beneficiários das condições de seca, que capitalizou com trabalho extra na gaiola de rebatidas antes da partida.

Tendo acertado apenas uma tacada nos primeiros quatro jogos da série, Bergman liderou o primeiro round para o Houston com um toque duplo no topo do segundo, minutos após o Grand Slam de Duvall.

“Acho que essa foi a chave para vencermos a partida lá e olhar para trás imediatamente”, disse Correa. “Esses dois fracassaram, Bergman conseguiu a grande dobradinha. Ganhando confiança ao longo do caminho.”

A dupla de Bergman foi apenas a ponta do iceberg para a parte inferior do time de Houston. Oitava rebatida, apanhador com golpes leves Martin Maldonado Ele dirigiu em três corridas. E acertou como um rebatedor nos nove buracos, Marwin Gonzalez Eu segurei um interruptor que funciona duas vezes.

“Seja qual for a maneira que você traga para correr, especialmente em [playoffs]”Enorme”, disse Maldonado. “Você consegue boas raquetes, não importa o que a situação exija. Você tenta trabalhar com elas.”

Os Astros fizeram sua dança até a beira da eliminação e, de repente, estão de volta ao coração do Texas, ainda deprimidos, mas vivos. O Braves teria sido o primeiro campeão desde o Red Sox de 2013 a comemorar o título em casa. Agora, apenas os Astros conseguem enfrentar esta seca.

“A pressão continua sobre nós porque eles estão na liderança”, disse Becker. “Eles deveriam ganhar um e nós temos que ganhar dois. Mas a verdade é que vamos para casa.”