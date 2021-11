O diretor atlético da escola disse que Gary Patterson abandonou a UCLA após 20 anos como treinador do Horned Frogs.

Gary Patterson Gary está no TCU após 20 anos como técnico do The Horned Frogs, disse o diretor de esportes da escola Jeremiah Donati à ESPN Heather Dinich no domingo à noite.

A família Patterson também confirmou a Chris Lowe da ESPN que ele não estará treinando pelo resto do ano. Jerry Keel, um assessor sênior da equipe de Patterson, foi nomeado treinador-chefe interino de uma equipe de 3-5 homens, 1-4 nos 12 grandes nesta temporada.

O TCU perdeu três vezes consecutivas, todas na conferência, incluindo a derrota de sábado por 31-12 no estado do Kansas. Essa decisão, no que acabou sendo o final de Patterson, foi um microcosmo dos problemas que atormentaram um show orgulhoso ultimamente: Os Sapos Cornudos não podem sair do campo para se defender e não conseguem reunir ataque suficiente em alguns pontos -conferência pesada.

Skyler Thompson lançou 242 jardas e um touchdown enquanto também corria para acertar, Deuce Vaughn adicionou 109 jardas e dois touchdowns, e Kansas State rolou.



1 relacionado

Max Duggan, zagueiro das rãs de dois chifres, teve apenas 9 de 13 para 73 jardas antes de se sentar no banco no terceiro quarto, e Chandler Morris foi 9 de 14 para 111 jardas. Kendre Miller correu por 102 jardas, mas a maioria chegou a 61 jardas.

As frustrações começaram a crescer sobre o TCU na derrota, o que provavelmente não ajudou a situação de Patterson. Os nervos explodiram no meio do terceiro quarto, quando Josh Foster, do Horned Frogs, acertou Thompson quando ele saiu de campo. Jogadores de ambas as equipes entraram na briga enquanto os treinadores do TCU tentavam intervir sem sucesso; Dois de seus jogadores foram expulsos e um do estado do Kansas por dar socos.

A frustração dos Horned Frogs provavelmente resultou do fato de que eles realmente dirigiram dentro do Kansas State 5 em três ocasiões – duas vezes no primeiro turno e uma no segundo – e saíram com três pontos.

Mais tarde na noite de domingo, Donati divulgou um comunicado cobrindo a gestão de Patterson e a ascensão das rãs de dois chifres em um programa Power 5 de sucesso.

“A história de Gary Patterson e a ascensão do programa de futebol do TCU nos últimos 20 anos é claramente uma das mais marcantes da história do futebol universitário. Somos gratos a Gary e Kelsey Patterson e apreciamos tudo o que eles significam para o TCU e a comunidade de Fort Worth. ” “Sob sua liderança, o TCU se tornou uma marca reconhecida nacionalmente no futebol e no atletismo universitário.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.