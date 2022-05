As últimas notícias da guerra ucraniano-russa: atualizações ao vivo

KRYVYI RIH, Ucrânia – Um pedido para cometer traição chegou a Oleksandr Vilkul no segundo dia da guerra, em um telefonema de seu antigo colega.

Vilkul, descendente de uma poderosa família política no sudeste da Ucrânia, que há muito era vista como nutridora de visões pró-Rússia, aceitou esse chamado enquanto as forças russas avançavam a poucos quilômetros de sua cidade natal, Kryvyi Rih.

“Ele disse: ‘Olksandr Yuryevich, você olha para o mapa, vê que a situação é predeterminada'”, disse Velkul, lembrando de uma conversa com outro ministro de um ex-governo ucraniano pró-Rússia.

“Eles assinaram um acordo de amizade, cooperação e defesa com a Rússia e terão boas relações com você”, disse o ex-colega. “Você será uma grande pessoa na nova Ucrânia.”

O show falhou espetacularmente. Assim que a guerra começou, disse Vilkul, uma área cinzenta vazou da política ucraniana. Foguetes bombardearam sua cidade natal, deixando clara a escolha: ele resistirá.

“Respondi com palavrões”, disse Failcol em entrevista.

Mulheres costurando um uniforme de camuflagem em uma oficina de roupas em Kryvyi Rih. Foi transformado para produzir suprimentos militares, incluindo uniformes, escudos e macas médicas. crédito… David Gutenfelder para The New York Times

Se os primeiros meses da guerra na Ucrânia se tornaram um desastre militar para o exército russo – prejudicando a reputação de seus líderes e tropas em uma retirada forçada de Kiev – a invasão russa também destacou outro fracasso flagrante: a análise falha de Moscou das políticas da Rússia. o país que estava atacando. O erro de cálculo levou a erros que não foram menos custosos na vida do exército russo do que as táticas erradas dos operadores de tanques que se dirigiam aos pântanos.

O Kremlin entrou na guerra esperando uma vitória rápida e indolor, prevendo que o governo do presidente Volodymyr Zelensky se dividiria e que os altos funcionários da região oriental de grande parte de língua russa mudariam de bom grado suas posições. Isso não aconteceu.

Analistas políticos dizem que a miopia política era mais importante no leste do país.

Em quase todas as aldeias, exceto em um pequeno número, a Rússia não conseguiu virar os políticos locais para o seu lado. As autoridades ucranianas abriram 38 casos de traição, todos visando funcionários de baixo escalão em casos individuais de traição.

Irina Prokopenko escolhe um casaco de inverno em um centro de arte comunitário que agora está prestando assistência humanitária a refugiados em Kryvyi Rih. crédito… David Gutenfelder para The New York Times

“Ninguém quer fazer parte dessa coisa atrás do muro”, disse Kostyantin Usov, ex-parlamentar de Kryvyi Rih, referindo-se ao regime autoritário isolado da Rússia.

Ele disse que esse sistema tem um apelo sombrio na Ucrânia e observou a falta de ampla cooperação com a Rússia, inclusive entre os ucranianos que falam russo e compartilham os valores culturais do país.

“Somos parte de algo brilhante”, disse ele sobre a Ucrânia. “Ele está aqui, conosco, em nosso grupo. E eles não têm nada a oferecer.”

Outros políticos proeminentes de orientação russa, incluindo Ihor Terekov, prefeito de Kharkiv, e Henady Trukhanov, prefeito de Odessa, permaneceram leais e se tornaram ferozes defensores de suas cidades.

Além dos líderes do sudeste, o povo ucraniano também resistiu. Os protestos de rua contra a ocupação continuaram em Kherson, apesar dos perigos mortais para os participantes. Um homem estava na frente de um tanque. Os mineiros e metalúrgicos de Kryvyi Rih não mostraram sinais de lealdade à Rússia.

“Antes da guerra, tínhamos laços com a Rússia”, disse Serhiy Zihalov, 36, engenheiro de uma siderúrgica, citando laços familiares, linguísticos e culturais. Mas ele não disse mais. “Ninguém duvida que a Rússia nos atacou.”

As regiões do sudeste da Ucrânia, um trecho de estepes e cidades industriais e de mineração atingidas, tornaram-se o foco dos combates na guerra.

Dirigindo-se para o sul de Kiev, a rodovia deixa para trás as densas florestas de pinheiros e pântanos de junco do norte da Ucrânia, e a paisagem se abre para vastas planícies. Os campos agrícolas estendem-se pelos horizontes, em colza amarela brilhante ou terra preta.

De muitas maneiras, a região está associada à história soviética e russa. As indústrias de ferro e carvão formaram o sudeste da Ucrânia. Depósitos de minério de ferro são encontrados dentro e ao redor da cidade de Kryvyi Rih; Carvão no extremo leste, perto da cidade de Donetsk.

Trabalhadores do aço nos terrenos da siderúrgica da ArcelorMittal em Kryvyi Rih. crédito… David Gutenfelder para The New York Times

As bacias minerais, conhecidas como Kryvbas e Donbas, geraram uma indústria metalúrgica que atraiu muitas nacionalidades dos impérios czarista e soviético a partir do final do século 19, com o russo se tornando a língua franca nas cidades mineiras. As aldeias permaneceram principalmente falando ucraniano.

Durante anos, a região elegeu políticos de tendência russa como Velkol, o vilão favorito dos nacionalistas ucranianos por sua promoção de eventos culturais de estilo soviético que enfureceram muitos ucranianos. Ele, por exemplo, fez um show solo no Kryvyi Rih para apagar “Katyusha”, uma música russa associada à vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

Mais importante ainda, Filkoul intensificou a política sob o ex-presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, em cujo gabinete ele atuou como vice-primeiro-ministro até que manifestantes de rua derrubaram Yanukovych em 2014.

Muitos do resto do governo de Yanukovych fugiram com ele para a Rússia. Mas Vilkol permaneceu na Ucrânia como o chefe político de fato de Kryvyi Rih enquanto seu pai idoso era o prefeito da cidade.

Ele chamou a atenção de Moscou. Em 2018, disse Failkoll na entrevista, ele foi informado por meio de um mediador que “o tempo para o caos acabou” e que agora ele deve seguir as ordens de Moscou se deseja permanecer na política no sudeste. Ele disse que recusou.

Ele disse que os russos não se preocuparam em processá-lo, mas apenas fizeram exigências. Ele disse que Moscou adotou a mesma abordagem com outros políticos no leste da Ucrânia. “Eles nem tentaram nos convencer”, disse ele. “Eles apenas pensaram que estávamos, a priori, do lado deles.”

Trabalhadores com equipamentos de proteção contra incêndio trabalham na manutenção do alto-forno da planta da ArcelorMittal. crédito… David Gutenfelder para The New York Times

Às vésperas da guerra, Vilkul provavelmente era um político russo na Ucrânia com amplo apoio popular. “Eu estava sozinho nesse nível”, disse ele. Moscou também o via como um potencial promissor para virar de lado quando invadiu a Ucrânia.

Foi quando o telefone celular de Velkul veio de Vitaly Zakharchenko, um ucraniano exilado na Rússia que havia servido como Ministro do Interior sob o governo de Velkol no governo de Yanukovych. O Sr. Filcol recomendou a cooperação com os russos.

“Eu disse a ele para se perder”, disse o Sr. Failcol. “Eu nem pensei nisso.”

Falkul disse que foi incompreendido – pela liderança russa e sua oposição nacionalista em casa. Ele disse que o bisavô lutou contra os russos brancos na Guerra Civil. Ele disse que a família Faylkul “luta contra os russos nesta terra há cem anos”.

Ele disse que o Kremlin interpretou mal seu respeito pelos veteranos da Segunda Guerra Mundial e seu apoio aos direitos dos falantes de russo como potencial apoio a um império russo renovado, algo que ele disse estar errado. Ele chamou os russos de “paranóicos clássicos”.

O Sr. Filcol cumprimenta as crianças no sábado em uma escola usada para abrigar desabrigados. crédito… David Gutenfelder para The New York Times

“Eles confundiram linguagem e valores comuns, como atitudes da Segunda Guerra Mundial e ortodoxia, como um sinal de que alguém os amava”, disse ele.

A segunda oferta, feita publicamente desta vez por outro exilado ucraniano, Ole Tsarev, em um post do Telegram, veio cerca de uma semana depois, quando as forças russas avançaram a menos de 10 quilômetros da cidade. “Meus colegas de partido e eu sempre adotamos uma postura pró-Rússia”, dizia o post, referindo-se a Vilkul e seu pai, e acrescentando ameaçadoramente que “cooperar com o exército russo significa salvar a cidade e vidas”.

O Sr. Filcol respondeu com um post obsceno no Facebook.

Nos primeiros dias da invasão, Failcol ordenou que as mineradoras da região estacionassem equipamentos pesados ​​na pista do aeroporto da cidade, impedindo um ataque aéreo e diminuindo a velocidade das colunas de tanques nas estradas que se aproximavam. Em seguida, os pneus foram estourados e os motores desativados.

A indústria siderúrgica da cidade começou com a produção de anteparas para tanques e placas de blindagem. O Sr. Zelensky, sua cidade natal de Kryvyi Rih, nomeou o Sr. Vilkul como governador militar da cidade no terceiro dia da guerra, embora ambos fossem adversários políticos em tempos de paz.

O Sr. Vailkoll costumava usar um uniforme camuflado e uma faixa camuflada na cabeça. Uma procissão de nacionalistas ucranianos, incluindo o líder da milícia paramilitar, Dmytro Yarosh, e a proeminente ativista e oficial militar, Tetiana Chernovol, arqui-inimiga da família Vilkol, apareceu em seu escritório para cumprimentá-lo.

Ele disse: “Se lutássemos contra os russos, éramos realmente pró-russos, em essência?”

Maria Varnikova Contribuir para a elaboração de relatórios.