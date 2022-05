Sandálias resort número de mortos: 3 americanos mortos em Exuma, de acordo com o primeiro-ministro interino das Bahamas

Dois homens e uma mulher morreram no resort, disse o primeiro-ministro interino das Bahamas, Chester Cooper, na sexta-feira, e um quarto americano – uma mulher – foi levado para um hospital em Nassau, capital das Bahamas.

Ele disse que, embora a polícia estivesse investigando, “Cooper foi informado de que nenhum erro era suspeito”.

Em um comunicado à CNN, a Polícia Real das Bahamas disse que nenhum vestígio de trauma foi encontrado nos corpos.

Os relatórios iniciais indicam que cadáveres sem resposta foram encontrados em dois locais diferentes; Em um comunicado divulgado no sábado, a polícia disse que um homem foi encontrado pela primeira vez em uma vila e não mostrou sinais de choque, e o casal estava em outra vila.

O casal havia se queixado de doença na noite anterior, de acordo com o relatório.

“Os policiais encontraram um homem caucasiano deitado na parede de um banheiro e ele não respondeu”, disse a Força Policial Real das Bahamas. “A mulher também não respondeu. Ambas as pessoas mostraram sinais de convulsão. Os policiais examinaram os corpos e não encontraram sinais de choque.”

A polícia vai aguardar o relatório da autópsia para determinar a causa exata da morte, acrescentando que, por enquanto, “este assunto ainda está sob investigação ativa”.

Cooper não deu o nome do resort, mas a porta-voz do Sandals Resort, Stacey Royal, confirmou à CNN que os três hóspedes morreram no resort. Sandals Emerald Bay Resort No grande Exuma.

Sandals Resorts, que opera mais de uma dúzia de centros inclusivos no Atlântico e no Caribe, A quarta pessoa no hospital não foi mencionada. Detalhes sobre a causa da morte, por que o quarto americano foi hospitalizado, se essa pessoa estava no resort, a condição dessa pessoa e os nomes dos americanos não foram divulgados.

“Uma emergência de saúde foi inicialmente relatada e, seguindo nossos protocolos, alertamos imediatamente os profissionais médicos de emergência e as autoridades locais relevantes”, disse o Sandals Resorts em comunicado à CNN na manhã de sábado.

A empresa disse que está trabalhando para “apoiar a investigação e as famílias dos hóspedes de todas as maneiras possíveis”, mas não pode revelar mais informações “por respeito à privacidade de nossos hóspedes”.

Cooper pediu ao Ministro da Saúde e Bem-Estar do país que lidere uma delegação de funcionários de saúde, meio ambiente e obras públicas à região de Exuma na sexta-feira.

“As informações serão compartilhadas com o público assim que estiverem disponíveis”, disse Cooper, ministro do Turismo das Bahamas. “Oferecemos nossos pensamentos e orações às famílias afetadas”.