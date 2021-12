As supostas imagens do Pixel Watch revelam seu design circular sem moldura

Apenas alguns dias atrás, soubemos que o Google está desenvolvendo seu próprio smartwatch Pode lançar no próximo ano. Agora, um novo vazamento acrescentou peso adicional a este relatório, ao mesmo tempo que revelou o design do relógio.

Usuário do YouTube John Prosser assinante O chamado Pixel Watch, que nos dá nossa primeira visão do design geral do smartwatch. John diz que essas imagens são imagens oficiais de marketing do Google e não renderizações CAD 3D. Como você pode ver nas imagens, o relógio é conhecido como Google Pixel Watch e apresenta um design redondo sem moldura. Ele também tem uma coroa do lado direito, além do que parece ser um microfone. Em uma modalidade, a navegação do Google Maps se abre para o relógio enquanto outra exibe o que parece ser uma IU de discagem.

Como 9to5Google pontos No exterior, os programas que John compartilhou em abril podem ter sido criados com base nessas fotos. Isso pode significar que as imagens que vemos hoje têm oito meses e podem não ser representativas do design de hardware atual. Como tal, aceite este derramamento com uma pitada de sal.

Segundo John, o Pixel Watch não corre risco de cancelamento e está “cada vez mais perto do lançamento oficial”. Exatamente quando esse lançamento oficial acontecerá, não sabemos realmente neste momento. Todos os relatórios até agora apontam para o início de 2022.

Conforme revelado em vários relatórios anteriores, o Pixel Watch é internamente denominado “Rohan”. As novas ofertas estão em linha com o último relatório de interessado no comércio, que afirma que o relógio feito pelo Google terá um design circular sem moldura física. O relatório também indicou que o smartwatch exigirá uma carga diária e usará pulseiras especiais semelhantes às do Apple Watch. Espera-se que o Pixel Watch reproduza um arquivo A versão mais recente do Wear OS.