PlayStation 5 já está disponível na Best Buy (atualização: esgotado)

Fone de ouvido 3D Sony Plus

Fone de ouvido sem fio para jogos Sony Pulse 3D Ele vale cerca de US $ 100 se você quiser um modelo sem fio que deixe o som de alguns exclusivos do PS5 brilhar. Parece ótimo com títulos como Homem-Aranha: Miles Morales E almas demoníacas, além das músicas mais recentes, como Ratchet and Clank: Rift Apart. Como o console, este fone de ouvido foi difícil de encontrar, mas ele está de volta ao estoque com frequência atualmente. A Sony também lançou uma versão preta à meia-noite Fones de ouvido por $ 100.