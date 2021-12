As supostas telas do ‘Pixel Watch’ dão uma ideia do design

Um smartwatch na família “Made by Google” é inevitável, e os esforços para torná-lo realidade estão muito atrasados. Depois de um smartwatch feito pelo Google provavelmente chamado “Pixel Watch”, confirmado por duas fontes confiáveis ​​na semana passada, algumas versões “oficiais” do dispositivo surgiram.

O chamado “Pixel Watch” Que foi amplamente divulgado na semana passada Ele é rotulado como um smartwatch circular com uma “moldura sem corpo” que não foi retratada nos relatórios da semana passada sobre o dispositivo.

No entanto, YouTuber Jon Prosser, que relatou anteriormente detalhes semelhantes sobre o produto em abril, Está sendo publicado agora Feito pelo Google. Essas representações parecem ser conceitos de design, embora Prosser afirme que são “imagens oficiais de marketing”. Se esses monitores forem o que pensamos que são, eles podem explicar algumas das inconsistências de design vistas nas imagens abaixo. Essas discrepâncias também são um bom motivo para tomá-los com cautela, pois podem não representar o produto final.

Essas são aparentemente as mesmas imagens usadas para criar as imagens recriadas do smartwatch de abril, o que significa que essas imagens têm oito meses neste momento. Por sua vez, há uma boa chance de que o design ou algum detalhe específico não seja mais totalmente preciso. Apoiando esta teoria está uma única imagem que mostra o Google Maps, mas com um design ligeiramente diferente do Google Desde então, foi lançado no Wear OS 3 no Galaxy Watch 4.

Nos programas apresentados, o produto é referido como “Google Pixel Watch” e há um botão “Comprar” em linha com a Google Store. O produto é descrito como “redondo”, “sem moldura” e como um dispositivo que atinge a “unidade de hardware e software”.

Uma visualização também exibe uma interface de usuário para dados de freqüência cardíaca. Embora um relatório desta semana tenha dito que o Google está trabalhando na integração do Fitbit para este produto, parece que essas ofertas mais antigas ainda estão visualizando o Google Fit. Uma complicação do papel de parede do relógio mostra dois anéis alinhados com Minutos de movimento de ajuste e pontos cardíacos.

Os relatórios atuais apontam para um lançamento do Pixel Watch em 2022, possivelmente já na primavera. O preço do aparelho deve ser mais alto para competir com o Apple Watch.

